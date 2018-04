Tatranský ubytovateľ chce, aby si Tatry aspoň raz mohol užiť každý. Chudobným ponúka ubytovanie zadarmo

Dominika Dobrocká

Tatry patria všetkým. Vďaka ľuďom so srdcom na správnom mieste si môže ubytovanie v lone prírody užiť ktokoľvek. Odhliadnuc od toho, či si to môže finančne dovoliť.

— Foto: Archví Viliam Dubiel

VYSOKÉ TATRY 19. apríla - Krásy Slovenska si zaslúži vidieť a zažiť každý. Služby sú však drahé a pre mnohé rodiny tak na míle vzdialené. Je krásne vedieť a poznať ľudí, ktorí majú srdce na správnom mieste. Taký je aj Viliam Dubiel, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia Vila Kosodrevina. Práve vďaka nemu môžu naše Tatry navštíviť aj tí, ktorí majú hlbšie do vrecka. Ubytovanie mimo sezóny totiž pán Viliam ponúka zadarmo. Pre tých, ktorí by si to inak nemohli dovoliť.

Projekt s názvom „Tatry pre Všetkých“ vznikol na jeseň v roku 2014. „Nápad vznikol pri úvahách, ako využiť prázdne izby v mimosezónnom období, kedy je nedostatok platiacich klientov. Voľba padla na ubytovanie ľudí s prázdnejšou peňaženkou pred možnosťou ponúkania kapacít pod cenu na zľavových portáloch,“ vysvetlil dôvod vzniku pán Dubiel.

Foto: Archív Viliam Dubiel

Tatry sú tu pre všetkých

On sám je totiž veľkým zástancom myšlienky, že Tatry patria nám všetkým a vidieť ich má právo naozaj ktokoľvek. „Myslím si, že Vysoké Tatry sú úžasné hory s obrovskou pozitívnou energiou, ktorá je tu pre všetkých. A každý by mal mať možnosť sa prísť trochu nabiť,“ priznal. Aj toto presvedčenie sa stalo dôvodom, že dvakrát do roka, na jeseň a na jar v mimosezónonom období, ubytovanie otvára svoje brány pre vhodných záujemcov. A tých je podľa pána Viliama dostatok. Za viac ako 3 roky, odkedy sa spustil tento projekt, ubytovali už viac ako 400 hostí. Tak ako všetko, aj tento pobyt má svoje pravidlá. „Museli sme zaviesť aj nejaké obmedzenia, lebo naša kapacita je obmedzená a tiež v mimosezóne musíme robiť aj údržbu a ďalšie činnosti.“

Dobrotu nikto nezneužíva

Nebudeme si klamať, že medzi nami je mnoho špekulantov, ktorí by takúto ponuku mohli zneužiť. V ubytovacom zariadení Vila Kosodrevina však nad týmto nepremýšľajú a veria v úprimnosť a dobro. „Našim hosťom veríme a oni veria nám. Pri bezplatných pobytoch záujemcovia popíšu svoju situáciu a dôvod, prečo by chceli prísť. Osobne neverím, že by si niekto išiel vymýšľať nejaký príbeh, aby mohol prísť do Tatier v čase, kedy možno ani nebude pekne,“ s úsmevom podotkol pán Viliam. Dodal však, že možno keby k ubytovaniu ponúkali stravu, wellness a to všetko v hlavnej sezóne, výmyselníkov by to možno lákalo viac.

Foto: Archív Viliam Dubiel

Podmienky a pravidlá

Rozhodnúť sa však medzi žiadosťami s rôznymi príbehmi určite nie je ľahké. Práve preto aj v tomto smere musia existovať určité pravidlá, ktoré to Viliamovi uľahčujú. Rozhodujúci je čas, kedy žiadosti o ubytovanie prídu a to až do úplného naplnenia kapacity. Ďalšou dôležitou informáciou je, že sa vyraďujú žiadosti od ľudí, ktorí už na mieste boli viac ako dvakrát alebo nespĺňajú iné podmienky zverejnené na stránke www.tatryprevsetkych.sk.

Foto: Archív Viliam Dubiel

Ubytovanie v lone prírody je tým pravým miestom na oddych. „Pre tieto pobyty obvykle obsadzujeme asi 7 izieb z celkových 9. Záleží ale od konkrétnych podmienok. Dva apartmány máme na prízemí, tam sa snažíme ubytovať hostí na vozíčku či s iným telesným obmedzením.“ Dĺžka pobytov je rôznorodá od 2 do 7 nocí, avšak aj tu je to veľmi individuálne podľa potrieb. Vybavenie izieb a apartmánov je tiež veľkorysé a ľudia tu naozaj nájdu všetko potrebné. Kúpeľňa s WC, kuchynka, televízor, či internet, toto všetko nájdu klienti za svojimi dverami. „Máme aj spoločenskú miestnosť, kde je k dispozícii káva, čaj, práčka, hračky pre deti, šípky či ping-pong. Máme aj výbornú polohu ubytovania, odkiaľ sme za 10 minút peši pri Štrbskom Plese a pár minút je aj stanica či obchod,“ opísal Viliam.

Foto: Archív Viliam Dubiel

Viliam ponúka ubytovanie, aktivity a program si však hostia tvoria sami. Problém to ale určite nie je. Veď taká celodenná túra, prechádzka, či len bytie a užívanie si čerstvého vzduchu sú na nezaplatenie. „Hosťom vieme poradiť rôzne alternatívy trávenia voľného času. V zime si u nás môžu zapožičať sánky a na jar máme k dispozícii vonkajší gril.“

Pomáhať je dôležité

Pán Viliam priznal, že pomáhať ľuďom je dobrý pocit. „Ja svoju prácu neberiem ako podnikanie za účelom zarobenia kopy peňazí. Práve preto nie je rozdiel, či je hosť platiaci alebo nie.“ Za peniazmi sa síce neženie cez mŕtvoly, avšak uvedomuje si, že na zaplatenie účtov sú nevyhnutné a dôležité. Faktom však je, že ak je mimo sezóny ubytovanie prázdne, prečo by mali byť postele nevyužité, keď to tak byť nemusí. „Beriem to ako autostop. Niekam idem a mám prázdne miesto, tak prečo niekoho nezobrať a nepomôcť mu. Mne to nič zásadné neurobí a inému to pomôže. Ak to tak budeme robiť všetci, tak bude náš svet krajší. A teší ma, že aj ľudia s ťažšími osudmi vidia, že nie je všetko iba zlé,“ povedal na záver muž s obrovským srdcom Viliam Dubiel.