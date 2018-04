TASR

MS2018: Študenti v Moskve protestujú proti fanzóne, obrátia sa na súd

V dvanásťmiliónovej ruskej metropole bude zóna pre fanúšikov iba pár metrov od univerzity.

Poriadková polícia počas nácviku pred novým futbalovým štadiónom v Petrohrade 17. apríla 2018. Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Moskva 18. apríla (TASR) - Študenti štátnej univerzity v Moskve vyjadrili protest proti vybudovaniu oficiálnej fanzóny vedľa ich školy. Podľa nich sa kvôli nej nebudú môcť plne sústrediť na štúdium.

V dvanásťmiliónovej ruskej metropole bude zóna pre fanúšikov iba pár metrov od univerzity. "Ľudia budú kričať a oslavovať víťazstvá svojich tímov tu a my sa máme sústrediť na skúšky? Ako to máme robiť?," citovala 21-ročného študenta Igora agentúra DPA. Ten sa už niekoľko mesiacov snaží zabrániť postaveniu zóny pri škole. Areál sa nachádza na kopci s názvom Sparrow Hills, s výhľadom na štadión Lužniki, kde sa bude hrať úvodný zápas MS a finále. "V skutočnosti neexistuje horšie miesto, kde by sa dala umiestniť fanúšikovská zóna," uviedla Nadežda, ktorá rovnako študuje na univerzite a býva v neďalekej ubytovni.

Študenti a profesori spojili svoje sily a organizovali protesty, neskôr aj s podporou rektora, ale bezvýsledne. Demonštranti opakovane posielali listy na úrady mesta a zhromaždili približne 14.000 podpisov členov univerzity na petíciu proti zóne pre fanúšikov. Aj keď opakovane žiadali prezidenta Vladimíra Putina o pomoc, nedostali od neho žiadnu odpoveď a rovnako ani od Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA.

Študenti veria, že teraz im môže pomôcť len súdny systém. Chcú sa totiž obrátiť na štátnu prokuratúru. Argumentujú tým, že organizátori turnaja porušili zákon. "Máme už len pár dní. Potom začnú stavebné práce a rovnako aj naše skúšky," poznamenal študent histórie Sergej.