TASR

Dnes o 14:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní Veľký Šariš podporí cyklodopravu, postaví aj lávky cez Torysu

Mesto chce tiež pokračovať v druhej etape cyklochodníka od Prešova smerom na Sabinov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Veľký Šariš 18. apríla (TASR) – Vo Veľkom Šariši v okrese Prešov v tomto roku podporia cyklistov. Dôležitou investíciou bude výstavba dvoch lávok cez rieku Torysa pre peších a cyklistov, súčasťou projektu sú cykloprístrešky, stojany na bicykle a dopravné značenia cyklotrás v meste. Mesto chce tiež pokračovať v druhej etape cyklochodníka od Prešova smerom na Sabinov. Informoval o tom primátor mesta František Bartko.

Mesto už odovzdalo stavenisko na dve lávky cez Torysu firme Eurovia, a. s., ktorá vyhrala verejné obstarávanie na realizáciu tohto projektu. V priebehu najbližších mesiacov by mala postaviť lávky, jednu pri čističke a druhú neďaleko povodňou zničeného bývalého mlynského mosta. Celkové náklady na projekt dosahujú sumu 730.000 eur, mesto získalo na výstavbu dotáciu z verejných zdrojov vo výške 540.000 eur a mestskí poslanci schválili v rozpočte z vlastných zdrojov investíciu 190.000 eur.

"Stavebná firma nám sľúbila, že to bude do leta hotové. Chceli by sme to mať najneskôr do septembra, pretože vtedy organizujeme Šarišské hradné hry. V meste privítame aj zástupcov partnerských miest zo zahraničia, aby sme sa im mali čím pochváliť," povedal primátor.

Samospráva má na tento rok rozpracované projekty vo výške 1,3 milióna eur. Je v tom aj projekt Cyklodoprava - druhá etapa Rybníky, lávka cez Lazy vo výške okolo jeden milión eur.

"Ide o projekt, ktorého cieľom je poskytnúť možnosť prepravy do práce či školy na bicykli a znížiť tak hustotu premávky na cestách. Ideme do spoločnej aktivity s najbližšími mestami Prešovom a Sabinovom, aby boli prepojené chodníkom pre cyklistov mestá Prešov – Veľký Šariš - Sabinov. Vo Veľkom Šariši sa bude realizovať pokračovanie cyklochodníka od Prešova, ktorý dotiahneme až po mlynský most a odtiaľ okolo rybníkov ďalej za Šarišský hrad k Lazom, kde sa má stavať ďalšia lávka. Úsek bude pokračovať smerom na Šarišské Michaľany a Sabinov," opísal Bartko.

Projekt chcú financovať cez výzvu z dotácie vo výške 980.000 eur a z vlastných zdrojov v sume 28.200 eur.