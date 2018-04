TASR

Dnes o 13:28 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní FED CUP: Slovenky sú v kompletnom zložení, Lipták: Máme nebezpečný tím

Do dejiska víkendovej baráže o účasť vo svetovej skupine dorazili aj Jana Čepelová a víťazka antukového turnaja WTA v kolumbijskej Bogote Anna Karolína Schmiedlová.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Minsk 18. apríla (TASR) - Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták mal v stredu v bieloruskom Minsku k dispozíci už kompletné kvarteto tenistiek. Do dejiska víkendovej baráže o účasť vo svetovej skupine dorazili aj Jana Čepelová a víťazka antukového turnaja WTA v kolumbijskej Bogote Anna Karolína Schmiedlová. Podľa Liptáka môže v úvodných sobotňajších dvojhrách na harde v aréne Čižovka nastúpiť ktorákoľvek z nominovanej štvorice.

V minulosti mal šéf slovenskej fedcupovej lavičky v zostave jasno a vo väčšine zápasov nasadil Danielu Hantuchovú s Dominikou Cibulkovou, teraz sa situácia zmenila. "Voľakedy sme mali v tíme dve hráčky, ktoré nastupovali prakticky na každé stretnutie. Momentálne máme vyrovnané družstvo a šancu hrať ma každá z nominovaných dievčat. Vždy musím zvažovať, ktorú z nich postaviť na konkrétnu súperku. Pevne verím, že budem mať šťastnú ruku a že sa nám podarí získať nejaké body," uviedol Lipták.

Tromfom slovenského družstva v bieloruskej metropole by mohla byť Viktória Kužmová. Odchovankyňa košického tenisu vo februári postúpila do semifinále turnaja WTA v Budapešti a po dobrých výsledkoch na hardoch je blízko prvej svetovej stovky. "Viky je v dobrej forme. Už počas prvého fedcupového zápasu s Ruskom ukázala, že je platnou hráčkou, hoci nemala žiadne skúsenosti s touto súťažou. Máme mladý a nebezpečný tím. Napriek tomu, že naše hráčky nemajú také vysoké rebríčkové postavenie ako Bielorusky, môžu ich zdolať. Renking v takýchto zápasoch často nerozhoduje," dodal Lipták.

Slovenský kapitán na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii v Minsku vyslovil nádej, že Schmiedlová zvládne prechod z antuky na tvrdý povrch Rebound Ace. "Kaja mala v uplynulých dňoch nabitý pogram, po víťazstve v Bogote musela absolvovať náročný letecký presun. Verím však, že sa rýchlo aklimatizuje a zvykne si opäť na hard. Uplynulé dva roky neboli pre ňu jednoduché. Turnajový triumf v Kolumbii by však mal byť pre ňu tým správnym stimulom. Som presvedčený o tom, že na zápas s Bieloruskom bude dobre pripravená."

Domáce nastúpia bez dvojnásobnej šampiónky Australian Open Victorie Azarenkovej. "S účasťou Viky v tomto zápase sme ani nepočítali, no sme s ňou v kontakte. Slovenky majú kvalitný tím. Schmiedlová vyhrala turnaj v Kolumbii a je to hráčka, ktorá nedaruje zadarmo ani jedinú loptičku. Naše dievčatá odohrali proti slovenským tenistkám niekoľko vzájomných zápasov a dobre vedia, že to budú mať ťažké. Vlani sme postúpili až do finále Fed Cupu, preto teraz každý od nás čaká, že nad Slovenskom zvíťazime. Budeme pod tlakom," priznala staronová bieloruská kapitánka Tatiana Pučeková.