TASR

Dnes o 13:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Košické divadlo Romathan uvádza v premiére hru Stratená láska

V poradí svoju 74. premiéru divadlo uvedie v piatok 20. apríla v domácej sále na Štefánikovej 4.

Na snímke skúška hry Stratená láska v rómskom divadle Romathan v Košiciach 18. apríla 2018. — Foto: TASR/František Iván

Košice 18. apríla (TASR) - Košické divadlo Romathan pripravilo pre divákov celovečernú inscenáciu s názvom Stratená láska (Našado kamiben), ktorej súčasťou je spev a tanec. V poradí svoju 74. premiéru divadlo uvedie v piatok 20. apríla v domácej sále na Štefánikovej 4.

"Je to celovečerná hra z prostredia 19. storočia z dnešného Rumunska. Je o láske, vzťahoch a živote v tom období, ako aj o symbióze a spolunažívaní miestneho grófstva a rómskeho obyvateľstva, ktoré žilo tradičným kočovným životom," priblížil v stredu pre TASR riaditeľ divadla Karol Adam. Zámerne sa pritom podľa neho vybrala oblasť Rumunska, kde žije veľa Rómov, pričom ich zvyky sú podobné u všetkých Rómov, niektoré sa stále zachovávajú a tvoria súčasť rómskej identity. "Je tam veľa tanca a spevu, čo je Rómom veľmi blízke, nechceme to nazývať muzikál, ale dá sa to tak chápať," dodal.

Autorkou a režisérkou hry je členka divadla Žaneta Štipáková. Pri jej písaní sa inšpirovala aj romantickou literatúrou a filmami. "Je to o láske, porozumení a spájaní ľudí, čo je aktuálne aj v dnešnej dobe," povedala.

V inscenácii sa prelína slovenčina a rómčina. Rodnou rečou hovoria rómske postavy zvyčajne v dialógoch medzi sebou v rómskej osade. "Myslím, že aj tí, čo nerozumejú jazyk, pochopia dej a zo situácie budú vedieť, o čo ide," doplnila autorka.

V hlavných úlohách sa predstavia Nikolaj Gábor, Roman Godla, Patrícia Šusterová a Timea Žigová.