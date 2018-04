TASR

Dnes o 12:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Trofej Ligy majstrov bude v Bratislave v spoločnosti Šmicera či Ježa

Na Slovensku ju vystavia po štvrtý raz, v Bratislave už bola v rokoch 2010 a 2014, v roku 2015 zavítala do Trnavy.

Trofej pre víťaza Ligy majstrov. — Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 18. apríla (TASR) - Fanúšikovia v Bratislave majú v týždni pred úvodnými stretnutiami semifinále futbalovej Ligy majstrov možnosť obzrieť si trofej pre víťaza najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. Na Slovensku ju vystavia po štvrtý raz, v Bratislave už bola v rokoch 2010 a 2014, v roku 2015 zavítala do Trnavy.

Trofej bude v nákupnom centre Aupark vo štvrtok k dispozícii na fotenie od 10.00 do 15.30 h. O 17.00 h sa hymnou Ligy majstrov začne slávnostná časť programu, počas ktorej vystúpi hosť Vladimír Šmicer. Niekdajší český reprezentant triumfoval v LM v roku 2005 v drese FC Liverpool, skóroval vo finále proti AC Miláno. Po ňom sa na pódiu predstaví aj Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov (ÚLK) bol v sezóne 1997/98 kapitán prvého slovenského účastníka hlavnej fázy súťaže 1. FC Košice. Pôvodne mal prísť aj bývalý rozhodca Ľuboš Micheľ, ktorý viedol finále LM pred desiatimi rokmi v Moskve, kde Manchester United zdolal FC Chelsea. Neumožnili mu to však pracovné povinnosti v gréckom klube PAOK Solún.

V piatok bude program pokračovať opäť časom na fotenie (10.00 - 15.00) a neskôr príchodom ďalších hostí Ľubomíra Moravčíka (16.45) a Róberta Ježa (18.00). Obaja majú rovnako ako Šmicer a Kozák osobné skúsenosti s prestížnou súťažou. Šmicerov bývalý zamestnávateľ FC Liverpool je päťnásobný šampión LM (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05) a šancu na zisk trofeje má spoločne s AS Rím, Bayernom Mníchov a Realom Madrid aj v tejto sezóne, Moravčík pôsobil v rokoch 1998 až 2002 v Celticu Glasgow. Škótsky klub sa stal európskym klubovým majstrom v ročníku 1966/67. "Okolo trofeje som chodil takmer každý deň, keďže sa nachádzala vo vitríne Celticu. Ten bol a stále je pravidelný účastník tejto fantastickej súťaže, mal som česť zahrať si ju. Aj dnes, keď sa hrajú veľké zápasy, človek niekedy pociťuje zimomriavky, lebo vie, že ide o niečo veľké. Mal som šťastie zažiť to aj na ihrisku," povedal Moravčík.

Atmosféru hlavnej fázy Ligy majstrov okúsil tiež Jež, ktorý napodobnil Kozáka ako kapitán slovenského účastníka. Vo farbách MŠK Žilina sa prebojoval do skupinovej časti 2010/11, kde narazil na FC Chelsea, Olympique Marseille a Spartak Moskva. Odohral všetkých šesť duelov, v ktorých však Žilinčania nevydolovali ani bod. "Je ťažšie dostať sa tam slovenským klubom, než keď niekto pôsobí ako legionár v zahraničí. Je to jednoduchšie v dobrom klube, nám sa to podarilo so slovenským tímom. Prvý zápas v predkolách sme pritom prehrali na Malte, ale skončilo sa to krásnym dvojzápasom play off so Spartou Praha. Dokázali sme postúpiť do skupiny a zdolať silné české mužstvo s veľkou históriou. V skupine to bolo nesmierne náročné, hneď v prvom stretnutí sme doma privítali Chelsea. Pre každého z nás to bolo niečo nové, boli sme nováčikovia. Mrzí ma domáci výsledok s Marseille 0:7, na jeho pôde sme prehrali iba 0:1 a čakali sme, že by sme mohli získať prvý bod. Zápas nám však nevyšiel, z deviatich striel išlo osem na bránku a inkasovali sme sedem gólov," povedal Jež.

V Bratislave vystavia originál trofeje, ten má od sezóny 2008/09 stabilné miesto v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Odvtedy si víťaz odnáša repliku, v minulosti dostal originál klub, ktorý uspel v súťaži celkovo päťkrát alebo trikrát za sebou. Dosiahli to Bayern Mníchov, FC Barcelona, FC Liverpool či Real Madrid.