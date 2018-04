TASR

O post košického primátora sa bude uchádzať Viliam Novotný

Spolu so svojím volebným tímom v stredu ohlásil kandidatúru a predstavil iniciatívu #somkosican. Jeho cieľom je, ako povedal, otvorené mesto, ktoré slúži ľuďom.

Košice, ilustračná snímka. — Foto: TASR/S. Písecký

Košice 18. apríla (TASR) – V jesenných komunálnych voľbách sa o post primátora Košíc bude uchádzať predseda strany Šanca Viliam Novotný. Spolu so svojím volebným tímom v stredu ohlásil kandidatúru a predstavil iniciatívu #somkosican. Jeho cieľom je, ako povedal, otvorené mesto, ktoré slúži ľuďom.

"Košice sa za uplynulých osem rokov stali bojiskom. Na jednej strane stojí vedenie mesta na čele s primátorom a na druhej strane občianski aktivisti. Niekedy mám pocit, že nejde ani o riešenie problémov, ako je to s parkovaním cez parkovaciu firmu EEI, ale o samotný boj. Boj ako keby bol dôležitejší ako riešenie každodenných pálčivých problémov Košičanov," uviedol Novotný.

Výsledkom podľa neho je, že mesto sa zadlžuje. "Nefunguje tu parkovanie, kolabuje doprava v meste, zadlžuje sa verejná doprava, horší sa bezpečnostná situácia, mesto sa nestará o čistotu a životné prostredie, diskriminujú sa tu základné školy, ktorých zriaďovateľom nie je mesto. Sme v situácii, že máme poddimenzované zariadenia sociálnych služieb a keď sa chcete dostať do zariadenia sociálnych služieb, tak čakáte mesiace až roky, mnohí sa toho už ani nedožijú," tvrdí.

Volebný program, na ktorom Novotný pracuje so svojím tímom, predstaví postupne. "Chceme, aby mesto komunikovalo s občanmi, aby mali mestské časti väčšie kompetencie, chceme posilniť verejnú dopravu a zrušiť nezmyselnú zmluvu s EEI. Prichádzame s riešeniami v školstve, sociálnej oblasti. Potrebujeme zlepšiť sociálne služby v meste. Obyvateľstvo Košíc starne. V roku 2025 tu bude 45.000 dôchodcov a sociálne služby už dnes sú poddimenzované vzhľadom na reálnu potrebu. Toto sú možno také hlavné témy. Chceme moderné mesto, mesto ktoré komunikuje so svojimi občanmi využitím IT technológií 21. storočia," vysvetlil.

Rokovania s ostatnými politickými stranami o jeho podpore podľa neho pred Veľkou nocou 'zamrzli'. "Už som to cítil tak, že ako keby sa hľadanie jedného silného spoločného kandidáta dostalo do slepej uličky. Koniec-koncov, tieto politické vyjednávačky nie sú dôležité, lebo voliť nebudú politické strany, ale Košičania. Ja dávam ponuku všetkým slušným Košičanom, čiže aj všetkým slušným stredopravým politickým stranám. Samozrejme, s výnimkou Smeru-SD," doplnil Novotný.

Novotný je prvým kandidátom, ktorý oficiálne ohlásil záujem o post primátora Košíc.