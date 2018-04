Marián Balázs

Včera o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Sociológ Michal Vašečka: Prestávame sa spolu rozprávať, preto spejeme k autoritárskej vláde

Michal Vašečka strávil istý čas na amerických univerzitách a tvrdí, že ten, kto zažil kvalitné americké univerzity, nikdy si už nezvykol na pomery na Slovensku.

BRATISLAVA 18. apríla - V Spojených štátoch a v krajinách západnej Európy už roky zaznievajú hlasy, že je potrebné prehodnotiť vzdelávací systém a viac pozornosti venovať humanitným vedám. Oproti tomu na Slovensku z najvyšších poschodí politiky počúvame dehonestujúce reči o humanitnom vzdelávaní a absolventoch humanitných vied. Aký je zmysel humanitných vied a prečo potrebujeme tento typ vzdelávania, prišiel do relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom porozprávať sociológ Michal Vašečka.

Prečítajte si tiež: Filozof Egon Gál: Kto vymyslel slogan „Za slušné Slovensko“, bol génius

Podľa Vašečku boli humanitné vedy reakciou na rozpad tradičnej spoločnosti. Svet v istom okamihu prestal byť čierno-biely a farebnosť moderného sveta, ktorý prišiel s osvietenstvom a priemyselnou revolúciou začala prinášať nové podnety, na ktoré ľudia vôbec neboli pripravení. Sociálne vedy v tomto okamihu prišli doslova ako liek a snaha o vytvorenie systému nových hodnôt. „Dokonca Auguste Comte, zakladateľ sociológie, premýšľal o novom náboženstve, ktoré by bolo prísne racionálne ale zároveň sa snažilo ľuďom ukazovať cesty, ako sa orientovať vo svete,“ opísal vznik sociálnych a humanitných viet Vašečka.

Zorientovať sa v modernom svete je podľa Vašečku veľmi ťažké. Dokonca aj sociológovia sú často prekvapení, že spoločnosť ešte stále funguje aj v 21. storočí. A práve v kritickosti vidí Vašečka význam sociológie a sociálnych vied všeobecne. „A to je potrebné, lebo ak zostaneme v priamočiarych technokratických riešeniach, možno spoločenské problémy vyriešime rýchlo, ale zle,“ konštatuje sociológ.

Konšpirátori sú zúfalí ľudia, čo sa úplne stratili vo svete

Pod kritickým myslením však Michal Vašečka nemá na mysli extrémizmus, fašizmus a podobne. Práve títo ľudia sa často zaštiťujú tým, že majú kritické myslenie, lebo veci kritizujú. „Ja mám z týchto ľudí zlý pocit. Pretože oni sami falzifikujú to, o čom premýšľajú a to tým, že sú ovplyvnení tým, s kým sa stýkajú a aká je ich historická skúsenosť,“ myslí si Vašečka a ilustruje to na príklade svojho pobytu v Spojených štátoch amerických. „V deväťdesiatych rokoch som prišiel študovať do USA a spôsob, akým som sa vedel pohádať na tému komunistov, stál za to. Bol som aj zbytočne agresívny, až som si povedal - počkať, čo oni myslia pod komunistami a čo myslím pod komunistami ja? A zistil som, že oni si pod komunistami predstavujú radikálne kriticky zmýšľajúcich ľudí, ktorí sú ochotní ísť do extrému, ale v princípe im ide o sociálnu spravodlivosť. Avšak ja na základe svojej skúsenosti sedemdesiatych a osemdesiatych rokov som pod komunistami rozumel cynických ľudí, ktorí v mene svojej kariéry sú ochotní urobiť čokoľvek a stratili akékoľvek zábrany,“ spomína Vašečka a upozorňuje, že zatiaľ čo kriticky zmýšľajúci človek sa snaží pravdu hľadať, fašisti pravdu poznajú a iba si dosadzujú fakty tak, ako im to vyhovuje. „Reflexívny človek 21. storočia sa nebojí priznať, že sa mýlil alebo nadobudol nové vedomosti. Oni nie sú schopní urobiť ten krok, aby sa pozreli na seba zvonku,“ konštatuje Vašečka.

Na druhej strane si Vašečka myslí, že extrémisti či konšpirátori sú ľudia, ktorí sa v tomto svete stratili. „Úplne sa stratili vo svete a zúfalo sa snažia si odpovedať, kto to tu riadi a nájdu si nejakú skratku, že tu vládnu nejakí jašteri alebo Židia. A tie sociálne vedy by nám mali pomáhať, aby sme sa nestratili vo svete a aby sme mali demokratické zručnosti,“ povedal pre Dobré noviny Vašečka.

Americké školy hrajú nielen inú ligu, ale aj iný šport

So schopnosťou sebareflexie a kritického myslenia súvisí aj vzdelávanie. Michal Vašečka strávil istý čas na amerických univerzitách a tvrdí, že ten, kto zažil kvalitné americké univerzity, nikdy si už nezvykol na pomery na Slovensku. „Je to akoby celkom iný šport. Je to ako keď tam prídete s hokejkou a tam sa hrá volejbal,“ ilustruje Michal Vašečka a dopĺňa, že americké školy sú iné vo všetkom, vrátane prístupu študentov k vzdelávaniu. Študenti tam školou naozaj žijú a štúdium berú na 120 percent. „Občas mávam pri pohľade na slovenské vysoké školy nepríjemný pocit. Niekto utečie zo svojho zamestnania už ako študent, iba si odsedí hodinu a pol rýchlo uteká preč. Často neprichádza k interakcii ani medzi samotnými študentami, veľmi málo interakcie je medzi učiteľmi a študentmi,“ porovnáva Vašečka a upozorňuje, že americkí študenti sú narozdiel od slovenských v pravom zmysle súčasťou akademickej komunity a iné sú aj technické možnosti amerického školstva. „Rozpočty univerzít ako Yale alebo Harvard sú väčšie ako rozpočet celého Ministerstva školstva Slovenskej republiky.“ Podľa Vašečku si americké univerzity môžu dovoliť zamestnať najkvalitnejších učiteľov.

Spejeme k autoritárskej vláde

Význam sociálnych vied vidí Vašečka aj vo vzťahu k prežitiu ľudstva v dobe technologického rozvoja. „Prestávame sa spolu rozprávať a rozumieť si. Sociálne vedy nás môžu zachrániť pred tým, aby sme vo vyspelej technologickej spoločnosti prepadli úplnému individualizmu. Technologicky ideme dopredu tak rýchlo, že už to nie sme schopní ani vnímať. Chceme umelú inteligenciu, ale nie sme na to psychicky ani spoločensky pripravení. O dvadsať-dvadsaťpäť rokov budeme žiť v ‚spoločnosti voľného času‘, všetko budú robiť stroje, čo budú robiť ľudia? Ako naložíme so spoločnosťou, v ktorej ľudia nebudú musieť zrazu chodiť do práce? Bude to mať iba pozitívne výsledky, že ľudia budú mať čas iba na seba? Ja si myslím, že nie,“ neskrýva znepokojenie Vašečka.

Sociológ naznačuje, že svet tak speje k rizikovej spoločnosti a aj nejakej forme autoritárskej vlády. Dôvodom je, že ľudia nebudú schopní teoreticky posudzovať to čo, čo sa im predkladá. „Spoločnosť je čoraz komplikovanejšia, svet je čoraz komplikovanejší a ľudia môžu stratiť schopnosť vidieť veci v súvislostiach. Stačí, aby prišiel šikovný demagóg a takú spoločnosť zmanipuluje,“ povedal pre Dobré noviny Vašečka.

Viac sa dozviete v priloženom video rozhovore.