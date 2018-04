Dominika Dobrocká

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V kine prišla naraz všetkým jedna SMS-ka. A stalo sa niečo, čo nečakal nikto z nich

Stačí sekunda a môže prísť k tragédií. Mnoho vodičov si to neuvedomuje a svojím nezodpovedným správaním ohrozujú nie len svoj, ale aj životy iných ľudí. Návštevníci kina sa ocitli v situácii, kedy im jedno pípnutie správy zmenilo pohľad na svet.

— Foto: Repro foto YouTube

HONG KONG 17. apríla - Len si to predstavte. Vyberiete sa do kina, kúpite si popcorn, pitie a už sa neviete dočkať filmovej novinky. Presne toto sa stalo aj v jednom z hong-kongských kín. Ľudia sa usadili a začali sledovať. Reklám sa nezbavíme ani v kinách, a tak ich berieme už ako povinnú jazdu. Návštevníci tejto kinosály ale zažili naozajstnú jazdu. Na plátne sa objavili zábery z auta idúceho po rovnej ceste. Zrazu každému v sále prišla správa. Väčšia ľudí so záujmom schytila telefón a v tom okamihu nastal desivý moment. To, čo nasledovalo odhalí video.