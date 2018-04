TASR

Dnes o 16:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bratislava má návod, ako sa stať jedinečnou destináciou pre turistov

Pomôcť jej k tomu majú osvedčené trendy zo zahraničia, jedinečná atmosféra i nová marketingová i komunikačná stratégia destinácie Bratislavy na roky 2018 až 2022.

Bratislava, ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) – Bratislava má návod, ako sa stať jedinečnou destináciou, vhodnou pre turistov z celého sveta. Pomôcť jej k tomu majú osvedčené trendy zo zahraničia, jedinečná atmosféra i nová marketingová i komunikačná stratégia destinácie Bratislavy na roky 2018 až 2022. Podieľalo sa na nej takmer 100 odborníkov z rôznych odvetví od marketingu a cestovného ruchu až po akademikov. Ambíciou je zvýšiť počet návštevníkov na únosnú mieru a využiť pri tom poznatky, ktoré overene fungujú. Podľa Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) dnešná propagácia nemôže byť založená iba na tradičnej reklame, preferovať chcú skutočné príbehy s emóciou vo forme blogov, videí či fotografií, s ktorými sa návštevníci sami pochvália.

"Rok od roku k nám prichádza viacej turistov. Bratislava ponúka jedinečné zážitky, lebo je to komplexné miesto, plné kontrastov na základe dynamickej histórie i súčasnosti. Ponúkame to na relatívne prehľadnom mieste. Bratislava je bezpečná a plná autentického života a toto je to, čo turisti vyhľadávajú," povedal primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal.

Európske metropoly zažívajú v poslednom čase podľa BTB krízu preľudnenosti. Centrá Barcelony, Amsterdamu či Benátok bojujú s preplnenými ulicami, vysokými cenami a miestni obyvatelia tu skôr vnímajú turistov negatívne. "Bratislava podobné problémy nemá, je stále neobjavenou destináciou v srdci Európy, ktorá si svoje miesto na mape ešte stále hľadá. Preto sa nová stratégia Bratislavy zameriava a zohľadňuje aj najnovšie smerovanie medzinárodného manažmentu a efektívneho marketingu," priblížila predsedníčka predstavenstva BTB Alžbeta Melicharová.

Bratislavu považuje momentálne za veľmi "trendy" destináciu, pretože nemá preplnené centrum, turisti tu nemusia stáť v radoch a je tu dobrá atmosféra. "Tá idea, okolo ktorej chceme točiť budúci komunikačný manuál, je príď do Bratislavy, nebuď len turista, ale buď pôžitkár a sám sebou. Lebo tu nič nemusíš, ale všetko môžeš. Bratislava ponúka turistom úplne všetko, rozmanitosť na jednom mieste, v bezpečnej lokalite," povedala Melicharová.

Podľa odborníkov patria medzi silné stránky Bratislavy jej poloha, dostupnosť, kompaktnosť, prívetivosť, autentickosť, rôzne možnosti zábavy, alternatíva voči veľkomestám, história, rozvoj a bezpečnosť. Pri spracovaní marketingovej a komunikačnej stratégie destinácie Bratislava na roky 2018-2022 sa tvorcovia inšpirovali aj stratégiami Kodane, Viedne, Prahy či Barcelony. Jednou z metód bolo sledovanie najväčších pozitív, ako aj problémov úspešných destinácií.