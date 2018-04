TASR

Na festivale v Bologni bude súťažiť bluray Best of Viktor Kubal

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Alexandra Moštková

Bratislava 17. apríla (TASR) - Blu-ray kolekcia Best of Viktor Kubal bude Slovensko reprezentovať v súťaži o najlepšie blu-ray a DVD vydanie archívnych filmov na festivale archívneho filmu Il Cinema Ritrovato v Bologni. "Ide o jeden z najväčších svetových festivalov zameraných na archívne diela, ich obnovu a prezentáciu," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

Reprezentatívnu kolekciu tvoria dva celovečerné filmy legendy slovenského animovaného filmu Zbojník Jurko (1976) a Krvavá pani (1980) a ďalších jeho 13 krátkometrážnych snímok. "Všetky filmy prešli procesom digitálneho reštaurovania a na blu-ray nosičoch sú obdarené titulkami v siedmich jazykových verziách," dodala.

Festival v talianske Bologni každoročne vyhlasuje súťaž Il Cinema Ritrovato DVD Awards o najlepšie blu-ray a DVD vydania archívnych filmov starších ako 30 rokov. Ceny sa budú udeľovať v piatich kategóriách, konkrétne najlepšie DVD, resp. blu-ray vydanie - Cena Petra von Bagha, najlepšie samostatné vydanie filmu, najlepší bonusový materiál, najlepší objav zabudnutého filmu a najlepšia kolekcia.

"Blu-ray kolekcia Best of Viktor Kubal vydaná SFÚ na jeseň minulého roka bola v rámci súťaže nominovaná do úzkeho výberu finalistov," hovorí Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ. Digitálne zreštaurované dielo sa podľa neho dostalo do spoločnosti diel velikánov svetovej kinematografie ako Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Fritz Lang, Sergej Paradžanov, Marcel Carné, Andrej Tarkovskij, Jean-Pierre Melville či David Lynch.

Blu-ray nosiče s "kubalovskou" kolekciou majú aj slovenské titulky pre nepočujúcich a obsahujú tiež audiokomentár pre nevidiacich. Súčasťou kolekcie je dvojjazyčný booklet s Kubalovou filmografiou a rozsiahlou štúdiou Rudolfa Urca Kubalov rok 2017.

Festival Il Cinema Ritrovato organizuje Cineteca di Bologna od roku 1986. Vznikol ako trojdňové podujatie, ktoré sa postupne rozrástlo na renomovaný festival. Ten počas deviatich dní tento rok predstaví archívne filmy v zreštaurovane digitalizovanej verzii na takmer 400 projekciách. Podujatie sa koná od 23. júna do 1. júla. O cenách rozhodne šesťčlenná porota zložená z filmových odborníkov, vyhlásené budú na ceremoniáli vo štvrtok 28. júna.