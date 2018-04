TASR

Zmluvu so zhotoviteľom futbalovej arény podpíšu Košice tento týždeň

Poslanci na svojom pondelkovom (16.4.) rokovaní schválili tiež navýšenie sumy na výstavbu prvej etapy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Košice 17. apríla (TASR) - Začiatok výstavby Košickej futbalovej arény závisí už len od podpisu zmluvy so zhotoviteľom. Podľa viceprimátora Košíc Martina Petruška ju podpíšu ešte tento týždeň. Poslanci na svojom pondelkovom (16.4.) rokovaní schválili tiež navýšenie sumy na výstavbu prvej etapy.

Aktuálne sú podľa Petruška na stavenisku zrealizované terénne úpravy a inžinierske siete. Rovnako nikto nepodal námietky v súvislosti s verejným obstarávaním. Zmluvu chce podpísať ešte tento týždeň. "Je to naozaj otázka krátkych dní. Zmluva o dielo, je tam povinnosť zhotoviť dielo za 19 mesiacov. Lehota začína plynúť od podpisu zmluvy, preto naozaj každý deň je veľmi dôležitý. Takže sa budem snažiť zmluvu ako predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva podpísať čím skôr," povedal Petruško.

Prvá etapa výstavby futbalovej arény má stáť 14,1 milióna eur bez DPH. Mesto má k dispozícii len 11,5 milióna eur.

"Prebiehalo verejné obstarávanie s tým, že do súťaže sme dávali štadión štvrtej kategórie s kapacitou 9000 divákov, kde sme však vychádzali z toho, koľko máme finančných prostriedkov. Tých finančných prostriedkov na prvú etapu sme mali 12 miliónov eur. Víťaz ponúkol za kompletne celý štadión sumu okolo 19 miliónov eur a lehotu výstavby 19 mesiacov. Prvú fázu zadefinoval na sumu 14 miliónov eur. To znamená, že my máme k dispozícii teraz už reálne len 11,5 milióna eur, pretože 500-tisíc eur sme investovali do prípravy územia. Takže potrebujeme v podstate vykryť prvú časť," skonštatoval Petruško.

"Vzhľadom na to, že je potrebné dofinancovať tento štadión vo výške približne 2,6 milióna eur, predložil som pozmeňujúci návrh uznesenia, aby zastupiteľstvo odsúhlasilo zvýšenie tejto čiastky. Samozrejme, aby v roku 2019 táto čiastka bola zapracovaná do rozpočtu mesta Košice," uviedol mestský poslanec a starosta MČ Košice - Západ Ján Jakubov na margo dofinancovania prvej etapy výstavby. Poslanci jeho návrh schválili.

Ako dodal Petruško, rokujú so Slovenským futbalovým zväzom a vládou SR ohľadom získania finančných prostriedkov približne vo výške 2,3 milióna eur, aby mohli pokračovať v druhej a tretej etape výstavby.