Dnes o 15:53 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbalový štadión v Humennom by mohol byť hotový do leta

Ukončenie výstavby futbalového štadióna avizovalo mesto ešte vlani na jeseň. Dôvodom posunu boli podľa Gregoroviča dodatočné práce zo strany investora a nepriaznivé počasie.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Humenné 17. apríla (TASR) - Futbalový štadión v Humennom, ktorého komplexnú rekonštrukciu realizujú od roku 2015, plánujú spustiť do prevádzky po skolaudovaní celej stavby. Predpokladaným termínom je polovica júna tohto roka.

Výstavbu zastrešuje 1. Humenská a.s. "K 28. februáru 2018 preinvestovala naša spoločnosť 1,481 milióna eur. Dotácia zo Slovenského futbalového zväzu predstavovala 750.000 eur, zvyšné výdavky boli prefinancované na základe schválenia humenským mestským zastupiteľstvom," informoval TASR predseda predstavenstva spoločnosti Rudolf Gregorovič.

Podľa jeho ďalších slov by na rekonštrukciu mohlo ísť ešte približne 700.000 eur bez DPH. "Rozsah zazmluvnených prác by mal predstavovať 654.453 eur, zvyšok budú predstavovať práce navyše. Okrem tejto investície musí 1. Humenská a. s. investovať aj do zariadenia a vybavenia prevádzkovej a doplnkových budov," poznamenal.

Hotové a skolaudované sú podľa jeho slov už obidve tribúny. Takisto sú namontované sklopné sedadlá aj deliaca stena medzi sektorom domácich a fanúšikov hostí. Pri oboch pokladniach ukončili hrubú stavbu, zaizolovali a zateplili strechy. "Hotové sú už aj vnútorné rozvody elektriky a potery. Osadené sú aj plastové okná a dvere, zrealizovala sa aj fasádna omietka," priblížil.

Hrubú stavbu a strechu ukončili aj pri dvoch bufetoch, kde realizovali aj vnútorné rozvody elektrickej energie, pitnej vody a priečky. "Okrem toho sa tam urobili potery, vnútorné omietky stien, osadili sa aj plastové okná a vchodové dvere, do kombinovaných stien sa dali predstenové systémy toaliet a hotová je už aj fasádna omietka," vymenoval predseda predstavenstva.

V podobnom stave je aj ukončená hrubá stavba prevádzkovej budovy, v rámci ktorej zaizolovali strechu, v interiéri vymurovali priečky, osadili zárubne, plastové okná a dvere, vykonali tiež ďalšie vnútorné práce. Ukončené sú zemné práce vrátane vybudovania inžinierskych sietí. Okrem iného osadili už aj stĺpy pre ochranné siete, konštrukciu na reklamnú plochu a svetelnú tabuľu. Ďalšie práce súvisia napr. s kompletizáciou elektroinštalácie.

V minulom týždni podľa Gregoroviča finišovali v spomínaných objektoch s montážou keramických obkladov a dlažieb, zdravotechniky či interiérových plastových dverí. V exteriéri realizovali pokladanie zámkovej dlažby a polovegetačných panelov, tiež betónových obrubníkov. "Kapacita futbalového štadióna bude v tejto fáze 1806 miest na sedenie," priblížil predseda predstavenstva. K dispozícii bude v rámci nich VIP, tiež novinársky sektor, časť pre domácich, ale aj fanúšikov hostí.

Ukončenie výstavby futbalového štadióna avizovalo mesto ešte vlani na jeseň. Dôvodom posunu boli podľa Gregoroviča dodatočné práce zo strany investora a nepriaznivé počasie.