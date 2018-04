Dominika Dobrocká

Včera o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Autistický chlapec postavil najväčšiu lego repliku Titanicu na svete

Autistický chlapec postavil najväčšiu lego stavebnicu Titanicu. Vďaka tejto činnosti sa dokázal stotožniť so svojim životom.

— Foto: Facebook/Titanic Museum Attraction

REYKJAVÍK 17. apríla - Brynjar Karl Bigisson je od útleho detstva veľkým fanúšikom lego stavebnice. Už ako päť-ročný dokázal stráviť stavaním lega hodiny. Niekedy sa striktne držal návodu, inokedy zas tvoril podľa vlastnej fantázie. Chlapec, ktorý trpí autizmom v tom období obdivoval vlaky. Všetko sa však zmenilo v momente, kedy ho jeho starý otec vzal na rybačku. Od tej chvíle si chlapec zamiloval lode.

Foto: Facebook/Titanic Museum Attraction

Jeho vášeň ho napokon priviedla k najznámejšej lodi, ktorá existovala. O svetoznámom Titanicu vedel vo svojich desiatich rokoch všetky dostupné informácie. „Keď som s mamou navštívil Legoland v Dánsku a po prvýkrát som videl modely preslávených domov, miest a lodí, začal som premýšľať nad tým, že jedného dňa si postavím svoj vlastný model,“ prezradil Brynjar. Chlapec sa rozhodol a sám sebe sľub splnil. Keď mal desať rokov postavil najväčšiu lego skladačku známeho Titanicu na svete. Celá stavba mu trvala takmer jedenásť mesiacov a použil na ňu 56-tisíc kociek.

Foto: Facebook/Titanic Museum Attraction

Múzeum v americkom štáte Tennessee, ktoré sa zameriava na predmety týkajúce sa Titanicu, rozhodlo chlapcovu slávnu loď dlhú osem metrov a vysokú 1,5 metra vystaviť. Brynjarovi pri stavbe pomáhal jeho starký a mamička. Práve ona sa stala jeho najväčšou fanúšičkou a ako sám priznal, bez nej by sa mu to nikdy nepodarilo. Dnes už 15-ročný chlapec trpiaci autizmom, bol pred rokmi veľmi nešťastný, osamelý a komunikoval málo. Práve počas stavania sa všetko prelomilo. Stavba Titanicu mu pomohla prijať autizmus za súčasť svojho života. Replika slávnej lode bola premiestnená z Islandu, kde chlapec žije, do USA v troch kusoch. Múzeum má v pláne Titanic vystaviť v decembri roku 2019.