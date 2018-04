TASR

SR je pre Čínu 4. najväčším partnerom v strednej a východnej Európe

Podľa predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Mihóka zatiaľ necítiť významný investičný tlak čínskych investorov na Slovensku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 17. apríla (TASR) - Slovensko je pre Čínu z hľadiska obchodnej výmeny 4. najväčším partnerom v strednej a východnej Európe (SVE). Uviedol to v Bratislave na Slovensko-čínskom obchodnom fóre spojenom s obchodnými rokovaniami podnikateľov predseda organizácie Council for Promoting South-South Cooperation (CPSSC) Lu Xinhua, ktorý je zároveň vedúcim čínskej delegácie na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

"Je však potenciál pre ďalší rozvoj," podčiarkol Lu Xinhua. Čína pre tento rozvoj podľa neho disponuje jednak rozsiahlym výrobným potenciálom, ako aj významnými devízovými rezervami.

Podľa Mihóka zatiaľ necítiť významný investičný tlak čínskych investorov na Slovensku. "SR v regióne SVE patrí medzi tie, ktoré sú na konci záujmov čínskych firiem napriek tomu, že sa v rôznych oblastiach uskutočnili rôzne rokovania. Napriek tomu v SR nemáme žiadneho rozhodujúceho čínskeho investora," podotkol Mihók.

Lu Xinhua poznamenal, že prekážkou pri zvyšovaní objemu investícií v SR je veľkosť populácie, veľkosť trhu. "Čína už totiž investovala a zakladala spoločnosti v ostatných krajinách EÚ. Tento faktor má negatívny vplyv na investície na Slovensku," povedal.

"Ak by čínska spoločnosť na Slovensku založila nejakú fabriku a potrebovala by napríklad 10.000 pracovníkov, tak to by mohol byť problém," vysvetlil Lu Xinhua.

Slovensko má však ako člen EÚ podľa čínskeho predstaviteľa priaznivé investičné prostredie, dobrú legislatívu a kvalitnú pracovnú silu. Ocenil zároveň, že zahraničný investor môže na Slovensku dostať od slovenskej vlády investičnú pomoc.