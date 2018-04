Z balkóna záhradka: Túto chutnú zeleninu a bylinky dopestujete aj na balkóne, ale zasadiť ich musíte už teraz

Kristína Jurzová

Pestovanie sa nám spája skôr s vidieckym prostredím. Dá sa to však aj v meste. Chce to iba trochu priestoru a chuť zašpiniť si ruky od hliny. Oplatí sa vám to a chuťové poháriky vás určite tiež pochvália.

BRATISLAVA 18. apríla (Dobré noviny) - Chutné rajčiny, vlastné citrusy, ale aj bylinky na dolaďovanie skvelých jedál. To všetko si nemusíte kupovať v obchode, ale dokážete si to aj dopestovať. A to nemusíte žiť ani na dedine. Aby ste však mohli zberať plody svojej usilovnosti, začať treba už teraz na jar.

V posledných rokoch sa mestá čoraz viac menia na mestskú "džungľu". Pribúda zeleň, ktorá nielen skrášľuje prostredie, ale predovšetkým priaznivo ovplyvňuje klímu vyhriatu od betónu. Zmenu však zabezpečujú aj ľudia vďaka svojim minizáhradkám na balkónoch. Vďaka kvetom vytvárajú nielen voňavé a pekné prostredie, ale myslia aj prakticky a pestujú si to, za čo by za iných okolností museli platiť v obchodoch či na trhoch.

Využite priestor

Zelenina, ovocie či bylinky - to všetko si dokážete vypestovať, ak sa nebudete štítiť zašpiniť si ruky od hliny. Ak nemáte k dispozícii predzáhradku alebo ju kvôli okoloidúcim ľuďom či psom radšej nechcete využiť, zamerajte sa na svoj vlastný balkón či parapety na oknách. A tí šťastlivejší dokonca môžu vyskúšať "pestovateľské práce" na strechách panelákov či bytoviek, čo, samozrejme, podlieha určitým dohodám a pravidlám.

Na balkóne určite využite plochu zábradlia - či už ide o kovové alebo betónové prevedenie. Kým však vôbec začnete, z bezpečnostných dôvodov si overte jeho pevnosť. Pomôcť vám môžu aj závesné kvetináče či voľná plocha steny, na ktorú si môžete dať napríklad paletu s rastlinami. Kreativite sa medze neklamú, limitovať vás môže iba priestor.

Takmer ako na dedine

Všetko však závisí do toho, v akom regióne Slovenska žijete a, samozrejme, aj v akej nadmorskej výške. Existujú však plodiny, ktorými nič nepokazíte a ktorými si obohatíte svoj jedálniček. Platí však zásada, že keď semiačka zasadíme, spočiatky ich iba rosíme, aby sa poriadne zakorenili a postupne im pridávame dávky vody.

Základom sú rajčiny

Voľbou číslo jedna by mali byť domáce rajčiny. Vysvetľovať viac netreba, za všetko hovorí ich farba, vôňa aj chuť, ktoré sú neporovnateľné s tými z obchodu. Čím slnečnejší balkón máte, tým lepšie pre paradajky. Potrebujete však hlbšiu nádobu s pôdou bohatou na humus a keďže rastú do výšky, treba ich aj poriadne zakotviť. Okolo spodnej časti rastliny spravte menšiu priehlbinu a rastlinu pravidelne zalievajte. Dajte však pozor na to, aby ste jej zbytočne neoprskali listy, lebo inak ich môže slnko spáliť. Ak sa ale o rajčiny budete poriadne starať, tie isté rastliny vám budú rodiť aj 2 - 3 roky po sebe.

Najlepšie sa na balkóne darí hrášku

Oplatí sa zamyslieť aj nad hráškom, ktorý je asi najvhodnejšou rastlinou na balkónové pestovanie. Rastie závratnou rýchlosťou, no rovnako ako rajčina potrebuje viac miesta a zároveň aj poriadne upevnenie. Semienka hrachu zatlačte do zeminy v akejkoľvek veľkej nádobe, dobre utlačte a čakajte na výdatnú úrodu.

Tienistý balkón? Hlávkový šalát to zvládne

Naopak, ak je váš balkón tienistejší, vsaďte na rukolu či hlávkový šalát. Vhodný je pre ne polotieň, plytká nádoba a menej vody. Semienka rukoly stačí iba jemne vtlačiť do kyprej zeminy, zaliať vodou a sledovať, ako budú každým dňom naberať na objeme. Asi po troch týždňoch vám vyrastie úroda vhodná pre 4-člennú rodinu na dobrý nedeľný obed. Chuťové poháriky zaleje jedinečná horčina, ktorá vám osvieži každý šalát. Naopak, na hlávkový šalát si počkáte až približne 90 dní, čo si vyžaduje určitú poriadnu dávku trpezlivosti, ale aj starostlivosti.

Pre začiatočníkov je ideálna reďkovka

Pre menej zdatných pestovateľov sa odporúča začať s reďkovkou. Je nenáročná nielen na priestor, ale aj na skúsenosti. Stačí si zaobstarať aj menšiu nádobu, kde dáte asi desať centimetrov zeminy. Semiačka zatlačte asi centimeter pod povrch a pravidelne zalievajte. Úrodu budete zbierať už niekoľko týždňov po výseve. A výhodou reďkovky je aj to, že si ju môžete pestovať aj v zime na vnútornej parapete okna.

Sladká odmena

Ak si váš jazyk rád zmlsne na niečom sladkom, hor sa na jahody. Síce ich nenazbierate v zime ako Maruška, no ak si zvolíte stálerodiacu odrodu, môžete si na nich pochutiť od apríla až do októbra. Nádoba nie je podstatná, no treba do nej dať dobre priepustný humus. Semienka by mali mať vlahu tak akurát a odporúča sa, aby bola rastlina zavesená a vystavená slnečným lúčom. V júni by ste mali mať už úrodu hotovú. A verte či nie, takéto domáce jahody majú úplne inú chuť ako tie kupované. Jahody sú skvelé aj v tom, že ich stačí zazimovať slamenou pokrývkou na balkóne a rodiť budú aj ďalší rok.

Ak sa chcete pozerať na niečo pekné a praktické zároveň, zvoľte jedlé kvety. V kulinárstve ich uplatníte nielen ako dekoráciu, ale aj ako súčasť rôznych nátierok či šalátov. Ideálne sú kapucínky, z ktorých sa jedia kvety, listy aj plody. Keďže ide o popínavú rastlinu, zaveste ju a pozorujte, ako semienko vyklíči v nádhernú, ale aj chutnú rastlinu, ktorá chuťou pripomína žeruchu.

Najlepšie kuchynské prísady vypestujete na balkóne

A chýbať nemôžu ani bylinky. Bazalka, koriander či vňať petržlena chutia predsa lepšie čerstvé ako sušené. Takže v záhradníctve nakúpte zdravé sadenice a hor sa do pestovania. Nádoby by mali byť hlbšie, aby si rastliny vybudovali bohatý koreňový systém, čo sa odrazí aj v nadzemnej časti. Na dne však musia mať dierky, aby voda odtiekla a rastliny nezačali pri koreni odhnívať. Ideálne je, ak majú samostatné nádoby, vďaka čomu ich hravo rozpoznáte. Pri správnej starostlivosti vám vnútri porastú aj v zime, no na jar ich dajte určite von.

V lete by vám na balkóne nemala chýbať ani mäta, ktorá vás osvieži aj v nápoji. No rovnako ako bazalka, aj mäta potrebuje viac vlahy. Ak máte radi zas rozmarín a tymian, tie si vyžadujú menej vody, pretože v príliš vlhkej pôde sa im nedarí. A nezabudnite na to, že čím častejšie si z byliniek uštipnete, tým lepšie sa im bude pod vašou taktovkou dariť.

Na balkóne však nemôže chýbať jedna podstatná vec, bez ktorej vaše pestovanie nebude ono. Kompostér. Nielenže je praktický, ekologický a šetrný pre smetné nádoby, ale za odmenu vám dá aj skvelé domáce bio hnojivo, za ktoré sa vám vaša minizáhradka odvďačí krásnou a chutnou úrodou.