Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Dievčatku zistili rakovinu a zakázali tancovať. Ona počas chemoterapie vyhrala ďalších desať trofejí

Ani zákerná choroba neodradila mladú bojovníčku od jej milovaného tanca. Počas najťažšieho obdobia zvíťazila na mnohých podujatiach.

— Foto: Repro foto mirror.co.uk

PERTH 17. apríla - Bežný deň sa v polovici apríla minulého roka zmenil pre rodinu malej tanečnice Lily už navždy. Keď sa dievčatko vracalo z tanečnej súťaže, posťažovalo sa mame, že ju bolí ľavé rameno. Mamička Jane si myslela, že si jej dcéra len niečo počas vystúpenia natiahla a oddych jej pomôže. V noci sa však bolesť zhoršila, a tak Jane použila ibuprofenový gél. Vtedy prvýkrát nahmatala hrčku na telíčku jej dcéry. „V žiadnom prípade mi ani len nepadalo, že by to mohla byť rakovina. Lily tancovala až 30 hodín týždenne. Nemohla byť zdravšia,“ priznala Jane.

Manažérka miestneho obchodného domu, Jane, musela ísť na druhý deň ráno do práce, a tak požiadala svoju matku, aby Lily vzala k rodinnému lekárovi. „Nemala som obavy a musela som byť v práci, tak som požiadala moju mamu, aby ju vzala do nemocnice,“ spomína Jane. Babička malej slečny tam s ňou strávila celý deň, keď napokon zavolala Jane, že má do nemocnice prísť. „Nechcela, aby som mala strach, tak mi povedala, že je unavená a aby som ju prišla vystriedať. Skutočnosť však bola oveľa horšia.“

Foto: Repro foto mirror.co.uk

Keď Jane dorazila do nemocnice, lekár si ju okamžite zobral bokom a vysvetlil jej, že röntgen ukázal podozrenie na nádor v ľavej časti ramena. Prvá myšlienka vystrašenej matky bola, že nádory sú zvyčajne nezhubné a napriek tomu, že lekár spomenul chirurgický zákrok na odstránenie, vôbec si neuvedomovala vážnosť situácie. Až keď sa spoločne s dcérkou vrátili domov, všetko jej postupne došlo, zavolala lekárovi a dohodla sa s ním na ďalších krokoch. O týždeň neskôr, 28. apríla, išla Jane s Lily do detskej nemocnice v Edinburghu na ďalšie testy. „Spomínam si, ako som sedela na oddelení a videla som všetky tie choré deti, ktoré v tom čase podstupujú liečbu. Uvedomila som si, že je to skutočné a nemusí to byť v poriadku,“ hovorí Jane.

Po vyšetrení si Jane vypočula tie najhoršie slová. Jej milovaná Lily trpí agresívnym typom rakoviny, ktorá sa rozšírila na rameno, pľúca a ľavú nohu. Vystrašenú mamičku následne informovali, že Lily pravdepodobne čaká amputácia nohy a lopatky. „Nechceli hovoriť o definitívnych prognózach ale z ich pohľadu som cítila znepokojenie. Povedali, že sa ju pokúsia zachrániť.“ Jane pochodila niekoľko lekárov, ktorí jej presne povedali, čo všetko malú tanečnicu čaká.

Nechcela prísť najmä o jedno - tanec

Rozhodnutie bolo jasné. Lily potrebovala absolvovať šesť kôl vysokodávkovej chemoterapie, chirurgický zákrok na odstránenie lopatky a stehennej kosti, ďalších osem kôl chemoterapie a na záver rádioterapiu. Zatiaľ, čo rodinu táto správa položila, Lily hrozilo, že stratí svoju najväčšiu vášeň - tanec. Lily bola veľmi šikovná, počas svojej krátkej tanečnej kariéry získala 80 tanečných trofejí v rôznych disciplínach. Práve amputácia by ukončila to, pre čo dievčatko žilo.

Foto: Repro foto mirror.co.uk

Diagnóza bola naozaj krutá. Deň, kedy mamička svojej Lily povedala pravdu, bol najťažší v celom jej živote. Lekári im povedali, že sa dievčatko počas liečby musí šetriť a dávať si veľký pozor. Lily sa však nevzdala a aj počas prebiehajúcej chemoterapie tancovala. V tomto ťažkom období sa jej podarilo získať ďalších osem trofejí a kvalifikovala sa na majstrovstvá Európy. Nestránila sa ani svojich priateľov. „Pre Lily je tanec životom, takže keď netancovala, chcela byť aspoň na sále so svojimi priateľmi.“

Vyhrávala aj počas chemoterapie

Keď nastúpilo druhé kolo chemoterapie, Lily čakala ďalšia tanečná súťaž. V tej dobe však už nemala vlasy. Odmietla nosiť parochňu a rozhodla sa tancovať v čiapke. „Keď sa blížila k pódiu, Lily chcela všetkým ukázať svoj skutočný príbeh, a tak odhodila čiapku na zem,“ opisuje Jane. Keď sa postavila pred ľudí, všetci jej okamžite začali tlieskať a fandiť. V ten deň sa jej podarilo v Glasgowe vyhrať dve obrovské trofeje, ktoré pridala k rastúcej zbierke. „Bolo to veľmi emocionálne. Nezostalo tam jedno oko suché. Všetci porotcovia prišli, aby ju objali. Po všetkom, čím sme si prešli a to čo nás len čakalo, bolo to neuveriteľné nakopnutie.“

Život malej bojovníčky pokračoval takto ďalej. Chemoterapie striedali tanečné súťaže plné potlesku a úspechu. „Bolo to, akoby ju tá rakovina zmenila na rozhodnejšiu než kedykoľvek.“ Lekári sa sprvu obávali, či to Lily neúbliži, avšak keď videli, aká je silná a že tanec jej pomáha v ťažkom boji, veľmi jej držali palce. Po piatom cykle chemoterapie si rodina vypočula úžasnú správu. Rakovina v nohe zmizla, a tak sa dievčatko nemuselo podrobovať amputácii. „Stále však bolo potrebné odstrániť rameno. Cítili sme však, že sa s tým dokážeme vyrovnať.“

Neuveriteľne rýchle zotavenie

Dňa 23. októbra, po siedmom kole chemoterapie a týždeň po oslávení 10. narodenín, podstúpila Lily vyšetrenie. Preukázalo sa, že nádor je priamo v ramene a lekári už nemali inú možnosť, ako amputáciu. „Operácia prebehla dobre, z jej ramena však nezostalo skoro nič,“ opísala mamička. Lekári predpokladali čas zotavenia na tri týždne. Desaťročná bojovníčka ale opäť prekvapila a po troch dňoch bola prepustená domov. „Nasledujúcich päť dní užívala len jednu tabletku proti bolesti denne,“ spomína Jane.

Foto: Repro foto mirror.co.uk

S tancom zvládne všetko

Prešli ďalšie dva dni a Lily sa opäť vrátila do tanečného štúdia, kde si cvičila kroky. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a dievčatko sa v sobotu 18. novembra postavilo spolu s ďalšími členmi tanečného zoskupenia na pódium, kde doprevádzali speváčku Aleshu Dixonovú. „Všetci diváci začali jasať a kričať, keď sa na scéne objavila Lily. Bola väčšou hviezdou, ako Alesha!“ prezradila pyšná mamička Jane. Nasledujúcu nedeľu odcestovala na majstrovstvá do Edinburghu, kde obsadila druhé miesto v sólovom tanci do 12 rokov a štvrté miesto za číslo v dvojici.

„Keby ste sledovali jej tanec a ignorovali jej hlavičku bez vlasov, nemali by ste ani tušenia, že sotva používa jednu ruku a práve prechádza chemoterapiou. Vždy, keď ju vidím ako tancujem, je mi to plaču z toho, aká je šťastná.“ Jane priznáva, že ju neustále udivuje jej skromná dcéra, ktorá dokázala neuveriteľné. „Teraz má 94 hlavných trofejí. Od prepuknutia ochorenia vyhrala 10 súťaží.“ Lily čaká ešte niekoľko kôl chemoterapie, po ktorých nasleduje šesť týždňov intenzívnej rádioterapie. „Vieme, že sme ďaleko od cieľa. Pokiaľ však bude tancovať, verím, že dokáže všetko poraziť.“