Za zachovanie rýchlej lekárskej pomoci sú tisíce Kysučanov

Pre Kysucké Nové Mesto má podľa zástupkyne primátora Jany Svrčkovej zrušenie rýchlej lekárskej pomoci veľmi nepriaznivý dopad.

Ochodnica 17. apríla (TASR) - Petíciu za zachovanie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste, ktorú podpísalo takmer 10.000 ľudí, doručia jej signatári na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a chcú sa stretnúť aj s ministerkou Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD). Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii v dolnokysuckej obci Ochodnica.

Podľa starostu obce Radoľa Antona Tkáčika upovedomia o petícii listom predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) a predsedu Výboru NR pre zdravotníctvo Štefana Zelníka (SNS). "Sme presvedčení, že v regióne, kde je ťažká dopravná situácia, ide neraz o zbytočné desiatky minút kvôli zápcham. Často to môže byť práve dopravná nehoda či udalosť v priemyselnej zóne v Kysuckom Novom Meste, ku ktorej sa nevedia dostať záchranári. A nemusíme hovoriť, že Kysuce sú je regiónom, ktorý má v zimných mesiacoch náročnejšie dopravné podmienky," povedal Tkáčik.

Predsedníčka Združenia miest a obcí dolných Kysúc a starostka obce Rudina Anna Mičianová zdôraznila, že petícia by nebola úspešná bez podpory občanov. "Dolné Kysuce tvorí 13 obcí, Kysucké Nové Mesto, a je to zhruba 35.000 obyvateľov. Tým, že sa zruší RLP v Kysuckom Novom Meste, naruší sa tok poskytovania týchto pomocí. V prípade, že RLP v Čadci bola vyslaná niekde inde, vždy ju zastupovali Kysucké Nové Mesto alebo Vrútky. Tým, že sa zoberie jedno ohnivko, nastáva tam veľká diera, ktorú bude treba plátať. Povedala by som, že ide o celý Žilinský kraj," podotkla Mičianová.

Pre Kysucké Nové Mesto má podľa zástupkyne primátora Jany Svrčkovej zrušenie RLP veľmi nepriaznivý dopad. "Naše mesto je prirodzeným strediskom dolných Kysúc. Okrem spoločných problémov s obcami má aj špecifické problémy. Je tu zamestnaných zhruba 10.000 ľudí vo firmách a ďalší v službách. Hrozí napríklad nebezpečenstvo pracovného úrazu a tu je RLP nevyhnutná. Pretože tam je každá sekunda a minúta drahá," upozornila Svrčková.