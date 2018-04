TASR

Keď sa pod chlapcom na Váhu preboril ľad, muž neváhal a vrhol sa ho zachrániť. Jeho hrdinstvo dnes bolo ocenené

Profesionálny vojak práve bežal po hrádzi v Trenčíne, keď začul volanie o pomoc. Neváhal ani sekundu.

Miloš Karell práve bežal po hrádzi v Trenčíne, keď začul volanie o pomoc. — Foto: Repro foto TV Markíza

Bratislava 17. apríla (TASR) – Minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) v utorok predpoludním ocenil profesionálneho vojaka Miloša Karella, ktorý ešte začiatkom marca zachránil topiaceho sa 11-ročného chlapca blízko Trenčína. „Hrdinský čin tohto vojaka si zaslúži moju pozornosť. Som skutočne nesmierne hrdý, nielen z toho hľadiska, že zachránil ľudský život, ale ukazuje sa to, čo neustále opakujem, že ozbrojené sily sú tu 24 hodín denne, sedem dní v týždni počas celého roka v prospech občanov SR z hľadiska zabezpečenia obrany, ale aj zvýšenia bezpečnosti,“ povedal minister.

Keď počul volanie o pomoc, neváhal ani sekundu

Príslušník veliteľstva brigády bojového zabezpečenia v Trenčíne bežal po hrádzi a počul volanie o pomoc. Vo vode, ktorá mala približne nula stupňov, bol po pás topiaci sa Alexej, na brehu stálo niekoľko ľudí, nikto z nich však nenašiel odvahu vstúpiť do vody a pomôcť mu. „Zbehol som z hrádze k Váhu, chlapec bol asi 25 metrov od brehu, bol v šoku, zúfalo volal o pomoc. Vedel som, že dlho vo vode nevydrží, takže nebolo na čo čakať. Stúpil som na ľad, bol tenký, začal pukať hneď pri brehu, ľahol som si na brucho a pomaly som sa plazil k nemu. Snažil som sa s ním komunikovať, aby neupadol do bezvedomia a mohol pri záchrane spolupracovať,“ priblížil záchrannú akciu Karell. Veľkým šťastím podľa neho bolo, že jeden pán mu podal suchý konár, čo výrazne pomohlo pri záchrane. Následne vojak, ktorý je okrem iného členom trenčianskych otužilcov a aktívny športovec, chlapca vytiahol z vody a spoločne sa odplazili na breh. Tam ho už prebrali do starostlivosti privolané záchranné zložky.

Ministra teší, že krajina má profesionálnych vojakov na takejto úrovni a verí, že do budúcna sa budú môcť občania Slovenska na nich spoľahnúť. Zároveň je tento čin podľa neho motiváciou pre mladých ľudí, aby vstúpili do dobrovoľnej vojenskej prípravy a aj takýmto spôsobom pomohli krajine v zabezpečení obrany.

„Počas výkonu funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR som sa stretol s niekoľkými výnimočnými ľuďmi a od 7. marca tohto roku radím pána kapitána medzi nich. To čo urobil, skutočne tvorí pozitívnu mienku na ozbrojené sily a ľudí, ktorí tam slúžia,“ uzatvára generál Milan Maxim.