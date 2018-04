TASR

Dcéra Bolka Polívku, Anna: Konečne vydatá?

Známa česká herečka Anna Polívková pred oltárom! V koži nevesty sa ocitla vďaka svojej najnovšej filmovej roli.

Dve nevesty a jedna svadba — Foto: Magic Box

Bratislava 17. apríla (OTS) - Dcéra Bolka Polívku si zahrala Marii – typickú mestskú singl, ktorá sa zamiluje do snúbenca svojej sestry. Ako táto zamotaná česká lovestory s názvom Dve nevesty a jedna svadba dopadne? Nová česká komédia príde do slovenských kín 26. apríla.

Marie, ktorú Anna Polívková vo filme stvárnila, je úspešná televízna moderátorka. V milostnom živote ju stretáva jeden omyl za druhým. Z jej bohatej súkromnej zbierky vzťahových faux pas vyskladali tvorcovia filmu Dve nevesty a jedna svadba komédiu plnú vtipných situácií, s ktorými sa stotožní nejedna slobodná žena...

Pred pár dňami bol zverejnený trailer filmu:

Rovnako ako v samotnom filme, aj počas fotenia oficiálneho plagátu k filmu sa Anna ocitla v koži nevesty. V ateliéri počas fotenia dostala naozaj nevšedný, originálny svadobný doplnok. V svadobných šatách pózovala s vidlami v ruke. Vo filme totiž prichádza na svadbu svojej sestry z Prahy na vidiek.

Takto to vyzeralo na fotení oficiálneho filmového plagátu:

Zažila Anna pravú dedinskú svadbu aj v reálnom živote, alebo iba na filmovom plátne? „Dedinskú svadbu som zatiaľ nezažila, ale zažila som svadbu v údolí, kde nebol vôbec žiadny signál, čo bol pre celú tú akciu absolútne dokonalý ťah a pre mňa to bola úplne najlepšia svadba, na akej som kedy bola.“ Ako si dcéra Bolka Polívku a čoraz obľúbenejšia česká herečka spomína na nakrúcanie svojho najnovšieho filmu? „Dve nevesty a jednu svadbu sa nám podarilo natočiť za šialene krátku dobu a musím povedať, že ma to veľmi bavilo. Je to film v štýle romantickej komédie a v spolupráci s Tomášom Svobodom to celé prebiehalo naozaj výborne. Vďaka tej atmosfére, ktorá bola po celú dobu nakrúcania, to bola veľká zábava a ja som si to veľmi užila.“ Ako dodáva, najviac si užila bláznivé scény, ktorých má vo filme hneď niekoľko: „Spomínam si na jednu scénu, ktorá ma veľmi bavila. Bola to scéna, v ktorej vykrikujem a hádžem kvety po celej miestnosti a celé je to také divoké. Tam som sa fakt vybláznila.“ Filmových rodičov Anny Polívkovej si zahrala dvojica Eva Holubová a Bob Klepl. „Ja som už kedysi dávno mala možnosť v inej roli byť dcérou Evičky a Boba. Ako rodičia sú obaja báječní. Oni sú totiž sami o sebe dvaja skvelí ľudia, takže za mňa určite úplná spokojnosť. Som veľmi rada, že sme si spoločne v tejto zostave mohli zase znovu zahrať.“

Komédiu Dve nevesty a jedna svadba do slovenských kín od 26. apríla uvedie distribučná spoločnosť Magic Box. Réžie filmu sa ujal Tomáš Svoboda (Jak se zbavit nevěsty, Hodinový manžel), scenár spolu s ním napísal Marcel Bystroň (Jak se zbavit nevěsty, Kameňák 4, Post Coitum). V hlavných úlohách okrem Anny Polívkovej (Špindl, Pohádky pro Emu, Dědictví aneb Kurva se neříká), Evy Holubovej (Líbaš jako ďábel, Líbaš jako Bůh, Odcházení) a Bohumila Klepla (Manžel na hodinu, Kameňák 4, Perfect Days) diváci uvidia Ester Geislerovú (Horem pádem, Snowboarďáci, Doblba!) a Jaroslava Plesla (Kvarteto, Anděl Páně 2).

Synopsa filmu: Marie (Anna Polívková) je typická mestská single. Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, ale vo vzťahoch má dar priťahovať samých blbcov. Naopak jej sestra Karolína (Ester Geislerová) už toho pravého našla a plánuje svadbu. Práve kvôli tomu Marie prichádza po dlhej dobe za rodinou na návštevu do svojej rodnej dediny. Doma stretáva svoju dávnu lásku, Jiřího (Jaroslav Plesl). V okamihu je jasné, že ich city nie sú minulosťou a skončia spolu v posteli. Celá vec má, však jeden veľký háčik. Práve Jiří je totiž snúbencom jej sestry...

