Dnes o 11:56 Schmiedlová bude po Bogote stavať na získanom sebavedomí

Slovenská tenistka sa vďaka zisku trofeje v Bogote vrátila do prvej svetovej stovky a v pondelňajšom vydaní rebríčka figuruje na 84. mieste.

Na snímke slovenská tenisová reprezentantka Anna Karolína Schmiedlová počas tlačovej konferencie po finálovom triumfe v kolumbijskej Bogote 17. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. apríla (TASR) - Do Bratislavy z Bogoty pricestovala slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová poriadne unavená a so zlomenou turnajovou trofejou. Soške vtáčika, ktorú dostala za jej tretí triumf na turnaji WTA v kariére, chýbala odlomená nožička, ani to ale na nálade 23-ročnej hráčke neubralo.

"Mala som dosť tašiek a pomáhal mi s nimi aj tréner. Ja som ho ale neposlúchla, trofej som dala do jednej z nich a takto to skončilo," opísala "nehodu" slovenská fedcupová reprezentantka na utorňajšej tlačovej konferencii po návrate z Južnej Ameriky. Tam si vo finále dvojhry poradila s piatou nasadenou Španielkou Larou Arruabarrenovou za 80 minút 6:2, 6:4 a získala tretí titul na WTA Tour. V roku 2015 triumfovala v Katoviciach i v Bukurešti a v Riu de Janeiru postúpila až do finále.

Schmiedlová sa vďaka zisku trofeje v Bogote vrátila do prvej svetovej stovky a v pondelňajšom vydaní rebríčka figuruje na 84. mieste. V Kolumbii sa jej podaril husársky kúsok. V 1. kole hlavnej súťaže turnaja WTA vyhrala prvýkrát od októbra 2016, zdolala v troch setoch Američanku Irinu Falconiovú a potom už bola nezastaviteľná. "Ja som to zlomila už v prvom kole, lebo ten zápas bol pre mňa veľmi ťažký. Dokázala som si v ňom, že viem hrať na WTA turnajoch a viem vyhrať nejaké tie zápasy. A postupne to išlo kolo po kole lepšie a lepšie. Semifinále bolo nervózne, lebo mi išlo o dosť veľa. A naozaj som chcela dokázať, že hrám dobre. Vo finále už som nebola až taká nervózna a bola som spokojná s mojou hrou. Keby mi niekto pred týždňom povedal, ako skončím v Bogote, neverila by som. Dúfam, že mi to dodá sebavedomie," povedala zverenka trénera Milana Martinca, ktorá si z Kolumbie odnáša prémiu 43.000 USD pred zdanením a 280 bodov.

Bývalá svetová dvadsaťšestka teraz môže stavať na zvýšenom sebavedomí. Pritom si stále uvedomuje, že je tu veľký priestor na zlepšenie: "Už aj počas tých dvoch rokov, čo sa mi až tak nedarilo, som odohrala mnohé zápasy dobre, resp. lepšie. Ale nedokázala som to tak zlomiť. Boli tam vtedy aj smolné momenty. Stále je však veľa vecí, ktoré treba zlepšiť. Stále som nebola veľmi spokojná so servisom, občas som nehrala dosť odvážne. No v Bogote neboli úplne ľahké podmienky, nebolo tam ľahké hrať, o to viac si to vážim."

Schmiedlovú čaká okamžite ďalší náročný program. Z Bratislavy v stredu odletí do bieloruského Minska, kde Slovenky 21.-22. apríla odohrajú baráž o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie. Teší sa na to mimoriadne. "Sú silný tím, boli minulý rok vo finále a dokázali, že žijú pre Fed Cup. Ale aj my sme dobrý tím a teším sa tam, lebo sme dobrá partia. Mám rada dievčatá, ktoré sú so mnou v tíme a verím, že sa tam dá vyhrať. Je pre mňa trochu ťažšie preorientovať sa z antuky na tvrdý povrch, ale sebavedomie teraz celkom mám. Mám radosť z tenisu a uvidíme, ako mi to pôjde," dodala.