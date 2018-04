Dobré noviny

Dievčatko začalo hrať na akordeóne a prilákalo nezvyčajné publikum

Malej slečne sa podarilo niečo úžasné. Svojou hrou na akordeón prilákala nezvyčajných poslucháčov.

DUBLIN 16. apríla - Zaujať diváka a udržať si jeho pozornosť niekedy dá zabrať. Umelec sa musí snažiť predať, no najmä do svojho prevedenia vložiť samého seba, radosť a srdce. Vtedy je to to pravé orechové a diváci s radosťou tlieskajú.

Malé dievčatko sa rozhodlo svojou hrou na akordeón zaujať trošku inú skupinu poslucháčov. Keď spustila tradičnú írsku skladbu s názvom „Britches Full of Stitches“ v priebehu niekoľkých sekúnd sa k nej dorútili jej fanúšikovia. Stádo kráv len tak stálo a počúvalo tóny vychádzajúce z jej hudobného nástroja. Toto krátke video je dôkazom toho, že hudba je čarovná a jej moc je nezameniteľná.