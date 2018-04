TASR

Futbalisti SR do 21 rokov privítajú v septembri Taliansko

Stretnutie sa odohrá 6. septembra 2018 na zatiaľ neurčenom štadióne.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 16. apríla (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa na jeseň stretne v prípravnom dueli na domácej pôde s Talianskom. Stretnutie odohrajú 6. septembra 2018 na zatiaľ neurčenom štadióne, informoval oficiálny portál Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

V Taliansku sa uskutočnia budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategóriu, o miestenku na šampionáte v kvalifikácii stále bojujú aj slovenskí futbalisti. Dvadsaťjednotka doteraz odohrala s rovesníkmi z Talianska päť zápasov. V roku 2000 sa na ME v Bratislave zrodila remíza 1:1, v roku 2009 mladí Slováci na Mirop Cupe v Senci vyhrali hladko 4:0. O štyri roky neskôr v príprave opäť v Senci triumfovali Taliani 4:1. V baráži o ME 2015 sa po remíze 1:1 v Zlatých Moravciach a výhre 3:1 doma v Reggio Emilia tešili z postupu Taliani.

Do posledných troch duelov s Talianskom zasiahol do hry aj Stanislav Lobotka, dnes už hráč Celty Vigo. "Poradil by som chalanom, aby sa nebáli hrať svoju hru, aj keď ich súperom budú Taliani. Nech si ten zápas užijú, nech do neho dajú všetko. Keď toto dodržia a ešte ukážu aj kvalitu, ktorú majú, môžu uspieť," uviedol Lobotka pre web futbalsfz.sk. V neúspešnej odvete baráže ME v roku 2014 aj skóroval: "Určite som na ten zápas nezabudol, keďže som prekonal brankára a ja tých gólov veľa nedávam. Spomínam si, že aj keď sme boli v oslabení o jedného hráča, tak sme nehrali zle, mali sme šance, aj sme z jednej dali gól. Skrátka, nebáli sme sa hrať, predviedli sme svoju kvalitu, ktorú sme vtedy mali a takmer sme boli úspešní."

Lobotka sa z dvadsaťjednotky predral až na post stabilného člena reprezentačného A-tímu, podobne ako Milan Škriniar, Patrik Hrošovský, či Ondrej Duda. "Slovensko malo za posledné roky silné generácie, či už to bola predchádzajúca dvadsaťjednotka alebo aj teraz. Podľa mňa má aj táto generácia svoju silu a výborných hráčov, ale chalani to musia dokazovať aj v kluboch. Musia sa chcieť stále zlepšovať a makať na sebe na ihrisku i mimo neho. Veľa chalanov má skvelú perspektívu, len sa nesmú vzdávať, aj keď sa občas prestane dariť."