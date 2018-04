Dominika Dobrocká

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žena prišla za majiteľom podniku s tým, že jej ukradli prsteň. Pátranie muža doviedlo až k záchrane života

Krádež peňaženky zmenila mladému zlodejovi život. Vďaka dobrej duši našiel rodinu, prácu a nádej do budúcnosti.

— Foto: Repro foto YouTube, Repro foto cbsnews.com

RALEIGH 16. apríla - Zamestnanci barov a nočných podnikov si toho užijú naozaj veľa. Niet sa čo čudovať, že odmietnu, keď za nimi pravidelne chodia zákazníci s prosbou, aby im pomohli nájsť ich osobnú vec, ktorú podgurážení stratili. Zodpovednosť vtedy vo väčšine prípadov ide bokom a o triezvom myslení sa nedá veľmi hovoriť. Jimmy Gilleece je však iný. Keď za majiteľom nočného baru v Severnej Karolíne prišla neznáma žena s prosbou, či by jej nepomohol nájsť stratenú peňaženku, do ktorej si skryla zásnubný prsteň, ani na chvíľu nezaváhal. „Bola veľmi nahnevaná. Naozaj bola rozrušená. Bolo mojim poslaním pomôcť,“ priznal.

Foto: Reprofoto YouTube

Jimmy si teda v priebehu ďalších troch hodín prezrel zábery zo šiestich bezpečnostných kamier. Vďaka tomu zistil, že žena svoju peňaženku nechala na lavičke. Záznam však poukázal aj na to, že ju z tohto miesta odniesla neznáma osoba. Jimmy sa nevzdal, zistil identitu zlodeja a prinútil ho priznať sa. Išlo iba o 17-ročného Riversa Prathera, ktorý vysvetlil, že z peňaženky vzal hotovosť a zahodil ju do oceánskeho kanála. Jimmyho ďalší priebeh situácie vôbec nemusel zaujímať, no aj napriek tomu pokračoval v pátraní. „Investoval som do hľadania veľa času a odhodlal som sa prsteň nájsť. Tak som najal potápačov,“ prezradil Jimmy. Tým sa našťastie podarilo peňaženku s prsteňom vyloviť a vrátiť zúfalej žene.

Foto: Reprofoto YouTube

Pomoc zlodejovi

Majiteľ podniku presvedčil ženu, aby na chlapca nepodávala žalobu. Jimmy totiž cítil, že musí pomáhať ďalej. Tentokrát však išlo o pomoc tínedžerovi. Rivers totiž žil sám v lese a veľakrát nemal čo jesť. „Môžem povedať, že nejde o zločinca. Ide o niekoho, kto potreboval malú pomoc,“ vyjadril svoj názor Jimmy. Zistil, že chlapec odišiel od svojej matky a snaží sa žiť sám. Mužovi to však nedalo a vzal Riversa k sebe domov.

Stratená peňaženka viedla až k pomoci stratenému chlapcovi. Foto: Reprofoto Youtube

Dnes dospievajúci chlapec žije s Jimmym, jeho snúbenicou a ich deťmi. Získal si dve zamestnania a čaká ho sľubná budúcnosť. „Nemôžem byť šťastnejší. Väčšina ľudí by dala zábery polícii, no on mi pomohol. Jimmy zo mňa spravil člena rodiny. Ďakujem mu každý deň. Spravil by som pre neho čokoľvek,“ prezradil Rivers.