TASR

Včera o 18:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Slovensko už začali okupovať kliešte. V týchto okresoch ich je najviac!

Na Slovensku žije až 20 druhov kliešťov. Jeden z nich však môže byť malý zabijak. Môžete sa mu však vyhnúť alebo vám značne pomôže, ak ho správne vyberiete. Stačí iba vedieť ako.

Kliešť - pijak lužný, archívna snímka. — Foto: TASR František Iván

Bratislava 16. apríla (TASR) – Teplé počasie prebúdza v prírode kliešte. Začali byť aktívne už koncom marca, ich jarná aktivita vrcholí v apríli a máji a ich výskyt je typický až do októbra. Nachádzajú sa na celom Slovensku, nie všetky sú však nosičom vírusu. "Tie nakazené sa nachádzajú predovšetkým pozdĺž brehov rieky Váh," uvádza Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že toto veľké ohnisko sa tiahne takmer od jeho prameňa až po miesto, kde sa vlieva do Dunaja. V tejto oblasti zaznamenávajú hygienici najvyššiu chorobnosť na kliešťovú encefalitídu, maximum výskytu má najmä v lete.

Okrem okolia Váhu možno za endemické územie považovať aj juhozápadnú časť Slovenska. Ide o pohorie Tríbeč, Vtáčnik, Nitriansku a Pohronskú pahorkatinu, oblasť Malých Karpát, okresy Trenčín, Nové Zámky, Nitra a Levice. Kliešte sa však zmenou klímy dostávajú aj do vyššie položených oblastí Slovenska – do Tatier. Možno ich nájsť v horských oblastiach do 1000 až 1200 metrov, na južných svahoch a hrebeňoch hôr, dokonca nad 1400 metrov.

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ako hovorí vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mária Avdičová, v endemických oblastiach Slovenska zaznamenávame mnoho rokov najvyššiu chorobnosť, hoci na Slovensku je chorobnosť na kliešťovú encefalitídu o niečo nižšia než napríklad v susednom Česku. Ide ročne o 75 až 160 prípadov, ktoré majú stredne ťažký priebeh a vyžadujú si hospitalizáciu, trvajúcu v priemere dva týždne.

Malý zabijak

Podľa Avdičovej na Slovensku žije približne 20 druhov kliešťov. Niektoré sa zdržiavajú v brlohoch zvierat alebo hniezdach vtákov, preto sa s nimi bežne nestretneme. Väčšia šanca je uvidieť kliešťa obyčajného, pijaka lužného či stepného.

"Riziko pre človeka však predstavuje najmä kliešť obyčajný, ktorý sa v prírode vyskytuje po celý rok, ale aktivizuje sa až pri teplotách okolo päť až desať stupňov Celzia. Infikovaný kliešť obyčajný môže prenášať kliešťovú encefalitídu, lymskú boreliózu, anaplazmózu a ďalšie nákazlivé ochorenia. (...) Darí sa mu v listnatých i zmiešaných lesoch, parkoch, lesoparkoch, na cintorínoch, dokonca priamo v mestskej zeleni. Výnimkou sú len vysokohorské oblasti, obrábané polia a vodné plochy," priblížila Avdičová.

Na snímke epidemiologicky významné kliešte na Slovensku. Foto: TASR – František Iván

Kliešťová encefalitída pripomína na začiatku virózu s bolesťami hlavy, so zvýšenou teplotou, nádchou a pokašliavaním. Príznaky po troch až piatich dňoch ustúpia, no po týždni sa začína druhá fáza s vysokými teplotami, bolesťami hlavy podobnými migréne, stuhnutím šije. V najzávažnejších prípadoch môže choroba viesť až k úmrtiu. U časti chorých môže ochorenie prebiehať ľahko a často býva nerozpoznané.

Lymská borelióza sa pri prvých príznakoch prejavuje kožnými zmenami. Koža okolo miesta vpichu sčervená, začervenanie sa šíri do okolia a súčasne centrum bledne. Pridruží sa i zvýšená teplota, únava, bolesti svalov a kĺbov.

"Druhé štádium nastupuje po týždňoch až mesiacoch - môže sa prejaviť postihnutím kože, kĺbov, nervového systému, srdca alebo svalového systému," uvádza ÚVZ SR. Tretie štádium sa prejavuje po niekoľkých mesiacoch až rokoch, patrí sem najmä postihnutie centrálneho nervového systému, kožné zmeny, zápaly kĺbov a očnej rohovky.

Ako sa chrániť?

"Proti chorobám, ktoré prenášajú kliešte, máme v špecifickej prevencii k dispozícii len očkovaciu látku proti kliešťovej encefalitíde, ktorá je vysoko účinná a odporúča sa ľuďom ako lesní robotníci, geodeti, geológovia či orientační bežci a športovci, ktorí behávajú v prírode. Proti kliešťovej encefalitíde sa využíva preventívne očkovanie hlavne u profesionálne exponovaných osôb," zdôraznila Avdičová. Proti lymskej borelióze sa očkovať nedá. Liečba si vyžaduje dlhodobé podávanie antibiotík.

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

V prírode sa treba chrániť správnym odevom a použitím repelentov. Ľudia by si mali obliecť dlhé nohavice zapravené do ponožiek či tričká s dlhými rukávmi. Vhodné je vyhýbať sa vysokým trávam a kríkom, kde sa klieštezdružujú najviac. Pri kontrole oblečenia a tela by sa mali ľudia sústrediť na oblasť hlavy, krku, podpazušia, pupka, slabín, intímnych miest a nôh. U detí sa kliešť často nachádza na hlave vo vlasovej čiare a za ušami, počas prehliadky je vhodné použiť aj lupu.

Najlepší spôsob, ako sa ho zbavíte

Prisatého kliešťa možno z tela najjednoduchšie odstrániť pinzetou, háčikom alebo klieštikmi čo najbližšie pri koži. Odborníci ho odporúčajú vykývať, nie vytočiť.

Treba ním jemne hýbať do strán a potom ho pomaly, kolmo k pokožke, vytiahnuť. Ak sa niekto rozhodne kliešťa vytočiť, hrozí, že nedôjde k vybratiu hlavičky. Miesto treba dezinfikovať jódovou tinktúrou, prípadne silnejším alkoholom, radí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Pri odstraňovaní kliešťa je potrebná opatrnosť, dôležité je nerozpučiť a neudusiť ho. Z tela ho treba odstrániť čo najskôr. "Nemožno si pomáhať vatou, nanášať na neho tekuté mydlo a olejové prípravky," radí ÚVZ. Môže totiž dôjsť k vyprázdneniu obsahu čriev kliešťa do rany, čím sa zvyšuje riziko nákazy ochoreniami, ktoré prenáša. Ak sa ho z tela nepodarí dostať celého, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc. Rovnako ju treba vyhľadať aj v prípade, ak rana po vybratí kliešťa neustúpi ani po niekoľkých dňoch.