TASR

Dnes o 12:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prešov sa zapája do kampane Do práce na bicykli, radnica má svoj tím

V týchto dňoch sa už môžu registrovať zamestnanci so svojimi tímami do 5. mája.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Prešov 16. apríla (TASR) – Mesto Prešov sa zapojilo do piateho ročníka národnej kampane Do práce na bicykli. V týchto dňoch sa už môžu registrovať zamestnanci so svojimi tímami do 5. mája. Pre TASR to uviedol tlačový referent prešovskej radnice Milan Grejták.

Ako ďalej poznamenal, verejnosti sa znova otvára možnosť atraktívnou formou objavovať výhody dochádzania do práce na dvoch kolesách. Prešovská samospráva sa už zaregistrovala. „V Prešove v tomto roku začíname s mohutnou výstavbou cyklociest. Bezpečnejšie prepojíme naše sídliská s centrom mesta, i navzájom, a umožníme tak väčšiemu množstvu Prešovčanov nabrať odvahu a na cestu do práce využiť bicykel,“ uviedla prešovská primátorka Andrea Turčanová.

V minulom roku sa v Prešove do tejto kampane zaregistrovalo 44 tímov s počtom 143 členov. Prešovčania počas kampane najazdili celkovo takmer 13.560 kilometrov, čím životné prostredie ušetrili od 3592,66 kilogramu CO2. Najviac, až 1691,9 kilometra najazdil tím, ktorý si dal pomenovanie Rojobike.

Grejták doplnil, že vlani išlo o rekordný ročník, celkovo sa do tejto celoslovenskej akcie zapojilo viac než 8500 obyvateľov zo 74 samospráv. Kampaň však má ambíciu ešte viac rozšíriť počty súťažiacich.

Kampaň prináša viaceré inovácie, ktoré súťažiacim zjednodušia prácu so systémom. „Najzaujímavejšou z nich je nový spôsob zaznamenávania jázd v podobe mobilnej aplikácie, ktorou bude doplnený tradičný spôsob evidovania najazdených kilometrov v konte súťažiaceho. Vylepšený spôsob evidencie okrem praktickej stránky prinesie aj cenné informácie o presných trasách, ktorými sa obyvatelia registrovaných miest presúvajú za svojou prácou,“ uviedol Grejták.

Lokálnym koordinátorom súťaže za mesto Prešov je Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy a životného prostredia, na ktorého je kontakt stanislav.ondirko@presov.sk. Viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže nájdu záujemcovia na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.