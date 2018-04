TASR

Premiér bude na strane tých, ktorí budú vyjednávať platy učiteľov

Peter Pellegrini poznamenal, že chce začať rokovať so školskými odborármi o tom, ako by sa mali postaviť k valorizácii platov.

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 16. apríla (TASR) – Školstvo musí byť jednou z priorít tejto vlády. Uviedol to v pondelok počas tripartity premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD). "Budem na strane tých, ktorí budú vyjednávať za valorizáciu platov učiteľov," uviedol premiér.

"Je len otázkou techniky a dátumu, o koľko a kedy to bude," poznamenal Pellegrini, ktorý pripomenul, že je ešte len apríl a na túto tému je ešte dostatok času. Poznamenal, že chce začať rokovať so školskými odborármi o tom, ako by sa mali postaviť k valorizácii platov.

"Je verejne známe, že sa chceme zaoberať výraznejšou valorizáciou platov zamestnancov vo verejnej správe, policajtov, zdravotných sestier," vyhlásil premiér. Podľa jeho slov pôjde o to, aby si štát plnil svoj záväzok. "Na jednej strane štát tlačí firmy, aby zvyšovali mzdy svojim zamestnancom. Avšak štát si musí tiež spraviť svoju domácu úlohu a mal by začať platiť ľudí, ktorí pracujú pre štát, obce, mestá a vyššie územné celky," poznamenal.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal koncom marca novú vládu, aby do konca apríla schválila valorizáciu tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl. Rada zväzu žiadala, aby vláda schválila valorizáciu platov najneskôr od 1. septembra minimálne o šesť percent, uviedol vtedy predseda školských odborárov Pavel Ondek. Upozornil, že ak vláda túto požiadavku nesplní, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku bude na jej presadenie organizovať protestné akcie. "Nemáme záujem vyhrocovať spoločenskú situáciu, ale každoročná valorizácia platov v období ekonomického rastu je pre zamestnancov školstva nevyhnutná," pripomenul Ondek.