Dúbravka vychytal Newcastlu ďalšie víťazstvo, Benitez: Sme zachránení

Newcastle je v tabuľke na 10. mieste so 41 bodmi a záchranu má prakticky vo vrecku.

Slovenský brankár Newcastle United Martin Dúbravka. — Foto: TASR/AP

Newcastle upon Tyne 16. apríla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka pokračuje vo výborných výkonoch v drese Newcastlu United. V nedeľňajšom stretnutí 34. kola anglickej Premier League proti londýnskemu Arsenalu predviedol viacero bravúrnych zákrokov a prispel k víťazstvu "Magpies" 2:1.

V 14. minúte inkasoval vôbec prvý gól v St. James' Parku od Alexandra Lacazetta, ktorý zblízka dorazil center Pierrea-Emericka Aubameyanga, no domáci o štvrťhodinu vyrovnali zásluhou Ayozea Pereza. Španielsky útočník si dobre nabehol do šestnástky na center a strelou na bližšiu žrď prekonal Petra Čecha. O zisku troch bodov pre Newcastle rozhodol v 68. minúte razantnou strelou Matt Ritchie.

Newcastle je v tabuľke na 10. mieste so 41 bodmi a záchranu má prakticky vo vrecku. "Myslím si, že Premier League máme aj pre budúcu sezónu v suchu. Je to obrovský úspech pre klub, pre mesto, pre hráčov i pre našich skvelých fanúšikov. Treba pogratulovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o tento výsledok. Proti Arsenalu sme nehrali najlepší futbal, no získali sme skalp popredného tímu, čo si veľmi cením," netajil spokojnosť tréner Newcastlu Rafael Benitez.

Brankára Arsenalu škrelo, že "kanonieri" vyšli v Newcastli naprázdno. "Za stavu 1:0 sme kontrovali vývoj zápasu a všetko išlo podľa plánu. Domáci síce ešte do prestávky vyrovnali, no naďalej sme boli aktívnejší a snažili sme sa strhnúť víťazstvo na našu stranu. Potom sme však inkasovali druhý gól, ktorému predchádzala séria chýb. Tento zápas akoby kopíroval naše predchádzajúce tohtosezónne duely na ihriskách súperov. Zdolali sme sa sami," čertil sa Čech.