TASR

Dnes o 16:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní FC Barcelona prekonala španielsky rekord, Valverde gratuloval hráčom

Barcelona neprehrala v prebiehajúcom ligovom ročníku v 32 dueloch ani raz, ďalších sedem zápasov si zobrala so sebou z minulej sezóny.

Hráč Barcelony Lionel Messi hlavičkuje v zápase 32. kola španielskej La Ligy FC Barcelona - FC Valencia. — Foto: TASR/AP

Madrid 15. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v sobotňajšom 32. kole La Ligy na Camp Nou nad FC Valencia 2:1 a utvorili nový rekord v španielskej najvyššej súťaži v počte zápasov bez prehry. Katalánci v nej neprehrali 39 duelov za sebou a pokorili zápis Realu Sociedad San Sebastian ešte zo sezóny 1979/1980.

Barcelona neprehrala v prebiehajúcom ligovom ročníku v 32 dueloch ani raz, ďalších sedem zápasov si zobrala so sebou z minulej sezóny. Rázne tak smeruje za ziskom titulu. O jej triumfe rozhodli presné zásahy Luisa Suareza a Samuela Umtitiho, v závere znížil z penalty hosťujúci Daniel Parejo. FCB má na čele tabuľky 14-bodový náskom pred druhým Atleticom Madrid, to má zápas k dobru. "Zaslúžili sme si viac, ale tak to chodí, keď nepremeníte šance. Škoda, podali sme veľmi dobrý kolektívny výkon a bod by bol pre nás sladkou odmenou," vyhlásil Parejo.

Barcelona v priebehu týždňa šokujúco vypadla zo štvrťfinále Ligy majstrov. Zápas s Valenciou bol pre jej hráčov ťažký najmä po psychickej stránke. "Gratulujem hráčom k výkonu. K zápasu pristúpili ako skutoční profesionáli, hoci proti AS Rím zažili veľké sklamanie. Zdolali sme súpera, ktorý hrá v tejto sezóne veľmi dobrý futbal. Na titul nám chýba sedem bodov, sme blízko, ale nič nie je hotové. Musíme pokračovať v tomto trende a verím, že budeme sezónu hodnotiť ako úspešnú," konštatoval kouč Barcelony Ernesto Valverde.