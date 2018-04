TASR

Dnes o 16:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na Deň Zeme vyčistia Žilinčania lesopark, ulice aj vodné dielo

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v sobotu 21. apríla uskutoční aj podujatie s názvom Vyčistime si naše mesto!, ktoré spoločne organizujú Eko Friendly Žilina, Ekocentrum Lesopark a vegánske bistro VegGo.

Na snímke Hlinkovo námestie v Žiline. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 15. apríla (TASR) – Tradičné jarné čistenie Lesoparku Chrasť usporiada mesto Žilina v sobotu 21. apríla od 9. hodiny. Podľa primátora Žiliny Igora Chomu koordinujú s niektorými občianskymi združeniami a organizáciami aj čistenie ďalších častí mesta.

"Či už je to na Vodnom diele Žilina alebo na niektorých sídliskách. Malo by ísť o celkové čistenie mesta, v rámci možností jednotlivých organizácií. Pozývame všetkých občanov na akékoľvek čistenie, to je jedno či mestské alebo nemestské. Pozývame ich k tomu, aby priložili ruku k dielu," povedal Choma.

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v sobotu 21. apríla uskutoční aj podujatie s názvom Vyčistime si naše mesto!, ktoré spoločne organizujú Eko Friendly Žilina, Ekocentrum Lesopark a vegánske bistro VegGo. "Cieľom akcie je nadviazať na minuloročné čistenie Vodného diela Žilina a čistenia ulíc občanmi, ktoré sme organizovali," uviedol Karol Haas z Eko Friendly Žilina.

Doplnil, že v sobotu od 9. hodiny budú skupiny obyvateľov čistiť ulice, na ktorých bývajú. Organizátori pre prihlásených prichystali balíček s rukavicami a vrecami na odpad. "Tento princíp by nebol možný, pokiaľ by sa nám neprihlásili aktívni občania, ktorí si čistenie na svojej ulici vezmú na starosti. Oni sami potom pozvú susedov a známych. Takto to robíme už štyri roky a veľmi dobre to funguje," vysvetlil Vladimír Randa z Ekocentra Lesopark.

Od 11. hodiny sa podľa všetci stretávajú na veľkom čistení Vodného diela Žilina. "Vodné dielo je unikátny oddychový priestor v našom mesta a my nedovolíme, aby bolo špinavé. Preto všetkých pozývame na veľkú brigádu na jeho vyčistenie. Okrem práce budeme mať pripravený aj výborný vegánsky obed a vzdelávacie workshopy. Tešíme sa, že spoločne spravíme kus práce pre naše mesto," uzavrela za organizátorov Alica Goliatová.