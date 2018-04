Dobré noviny

Dnes o 13:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Policajtom zmizlo pol tony marihuany. Bránia sa, že to boli myši

V sklade zhruba 60 kilometrov od hlavného mesta, malo byť presne šesť ton marihuany. Nový policajný veliteľ ale zistil, že chýba približne pol tony drogy.

Ilustračné foto. — Foto: Thinkstock

BUENOS AIRES 15. apríla - Súd v argentínskom hlavnom meste Buenos Aires rieši prípad ôsmich policajtov, ktorým sa zo skladu dôkazov stratilo 540 kg marihuany. Policajti sa bránia, že im časť z celkových 6 ton zhabaných drog zožrali myši.

O prácu prišla osmička argentínskych policajtov, ktorým z policajných skladov zmizlo 540 kg marihuany. V skladisku pri meste Pilar, zhruba 60 kilometrov od argentínskeho hlavného mesta Buenos Aires, malo byť presne šesť ton marihuany.

Keď ale sklad prevzal nový policajný veliteľ Emilio Portero, zistil, že mu približne pol tony drogy v sklade chýba. Upozornil preto policajnú inšpekciu.

Podozrenie padlo na jeho predchodcu Javiera Speciu, ktorý z funkcie odišiel pred rokom. Prípad sa dostal až na súd, ktorý zisťuje, či sú chýbajúce drogy dôsledkom nedbanlivosti policajtov, alebo či neboli zo skladu ukradnuté.

Specia a traja jeho podriadení prišli s rovnakým vysvetlením: Pol tony marihuany, ktorá bola v skladisku dva roky, "zožrali policajtom myši", uviedol denník The Guardian.

S tým ale nesúhlasia experti z univerzity v Buenos Aires, ktorí na súde tiež vypovedali. Podľa nich by si myš marihuanu s potravou nepomýlila. Navyše, keby naozaj za zmiznutie tak veľkého množstva marihuany boli zodpovedné hlodavce, malo by to pre nich fatálne následky a v skladisku by sa váľala kopa mŕtvych myší.

Súd bude pokračovať 4. mája a na súde bude vypovedať ďalšia štvorica policajtov, ktorí sú tiež podozriví, že na zmiznutí drog majú podiel.