Dnes o 11:48 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní F1: Ricciardo prekvapujúco vyhral VC Číny: Užíval som si predbiehanie

Jazdec tímu Red Bull síce obsadil v kvalifikácii až 6. priečku, no sústredeným výkonom obohateným o viacero efektných predbiehacích manévrov sa v hlavných pretekoch prepracoval na prvé miesto.

Daniel Ricciardo, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Šanghaj 15. apríla (TASR) - Austrálsky pretekár Daniel Ricciardo triumfoval na Veľkej cene Číny, tretích pretekoch seriálu Formuly 1. Jazdec tímu Red Bull síce obsadil v kvalifikácii až 6. priečku, no sústredeným výkonom obohateným o viacero efektných predbiehacích manévrov sa v hlavných pretekoch prepracoval na prvé miesto. Druhú priečku obsadil Valtteri Bottas na Mercedese, tretí skončil Kimi Räikkönen na Ferrari. Úradujúci majster sveta Lewis Hamilton obsadil 4. miesto. Seriál F1 bude pokračovať štvrtými pretekmi v nedeľu 29. apríla Veľkou cenou Azerbajdžanu.

Prvá zákruta priniesla súboj dvoch jazdcov Ferrari o prvé miesto. Vyťažil z neho Valtteri Bottas, ktorý sa dostal za Vettela. Räikkönen prišiel o 2. priečku a okrem Bottasa ho predbehol aj Max Verstappen. Líder Vettel išiel do boxov v 21. kole, ale stihol sa zaradiť až tesne za Bottasa. Ten po prezutí jazdil výborné časy na 2. priečke za Räikkönenom, ktorý šiel do boxov až v 28. kole. Dovtedy ho stihol Bottas predbehnúť v dramatickom súboji a Kimi sa vrátil na trať na 6. mieste s výraznou stratou na piateho Ricciarda. Po kolízii jazdcov Toro Rosso Pierra Gaslyho a Brendona Hartleyho síce obaja pokračovali, no na trať prišiel safety car, čo viacerí využili na návštevu boxov. Po reštarte pretekov v 36. kole sa Bottas udržal na prvej priečke. Od 38. kole začal úradovať Daniel Ricciardo, ktorý elegantnými nanévrami predbehol Hamiltona i Vettela.

Kolízia Verstappena s Vettelom znamenala výraznú stratu sekúnd i pozícií pre oboch, ale mohli pokračovať v pretekoch. Ricciardo ďalším úspešným atakom v 44. kole pripravil o pozíciu aj Bottasa a dostal sa na čelo pretekov. Austrálčan si udržiaval prvú priečku a s odstupom za ním sa odohrával fínsky súboj o druhú priečku. Tú si napokon ustrážil Bottas. Pre Ricciarda to bolo 6. víťazstvo v kariére.

Daniel Ricciardo: "Moje víťazstvá boli vždy veľmi nečakané. Ďakujem mechanikom a tímu, ktorí výborne pripravili auto. Veď si len pozrite, ako to dnes fungovalo. Náš tím urobil výborný ťah počas výjazdu safety car. Dôležité bolo, že sa mi podarilo úspešne predbiehať, užíval som si to. Mali sme mäkké gumy a vedel som, že z nich môžem vyťažiť."

Valtteri Bottas: "Preteky sa pre nás vyvíjali celkom dobre až do príchodu safety car, keď viacerí jazdci zamierili do boxov. Dali sme do toho všetko. Mali sme však aj trochu smoly."

Kimi Räikkönen: "Mal som dobrý štart, ale bol som predbehnutý v zákrute. Mal som lepšiu rýchlosť ako Valtteri, ale bolo ťažké ho prenasledovať. Nemal som veľmi dobré pneumatiky a tým pádom ani šancu na predbiehanie."