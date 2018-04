TASR

Dnes o 09:06 čítanie na minútu 0 zdieľaní Schmiedlová vo finále turnaja WTA v Bogote proti Arruabarrenovej

V semifinále si poradila so siedmou nasadenou Rumunkou Anou Bogdanovou hladko.

Na archívnej snímke Anna Karolína Schmiedlová. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bogota 15. apríla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do finále dvojhry na antukovom turnaji WTA v kolumbijskej Bogote a v pondelok sa vráti do prvej svetovej stovky. V semifinále si poradila so siedmou nasadenou Rumunkou Anou Bogdanovou hladko 6:3, 6:2. V nedeľu bude bojovať o tretí titul na WTA Tour proti piatej nasadenej Španielke Lare Arruabarrenovej. V roku 2015 triumfovala v Katoviciach a v Bukurešti.

V Bogote má už istú prémiu 21.400 USD a 180 bodov do svetového rebríčka. V jeho onlajn vydaní figuruje na 99. mieste. Schmiedlovej vyšiel úvod zápasu s Bogdanovou a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 3:1. Rumunka síce následne vyrovnala na 3:3, no Schmiedlová potom získala sedem gemov v rade. Prvý set vyhrala 6:3 a v druhom si vybudovala rozhodujúci náskok 4:0.

Schmiedlová dosiahla v Kolumbii najväčší úspech na okruhu WTA od júla 2015, keď získala trofej v Bukurešti. V 1. kole vyradila v troch setoch Američanku Irinu Falconiovú , čím prerušila čiernu sériu a po poldruharočnej prestávke uspela v zápase hlavnej súťaže na turnaji WTA. V 2. kole si poradila s mexickou kvalifikantkou Renatou Zarazuaovou, vo štvrťfinále jej skrečovala domáca Emiliana Arangová.

Schmiedlová mala z postupu do finále veľkú radosť. "Stále nemôžem uveriť tomu, že v Bogote budem bojovať o titul. Pred začiatkom turnaja som nemala veľké oči. Chcela som konečne pretrhnúť čiernu sériu a vyhrať aspoň jeden zápas v hlavnej súťaži na turnaji WTA. Teraz som vo finále, vrátim sa do prvej stovky a na Roland Garros by som sa mala dostať priamo do hlavnej súťaže, čo je skvelé. Je to taký minizázrak. Podmienky v Bogote nie sú ľahké, často tu prší, no hrá sa mi dobre," povedala pre TASR bývalá svetová dvadsaťšestka.

Na margo zápasu s Bogdanovou uviedla. "Začala som dobre, viedla som 3:1, no súperka potom vyrovnala na 3:3. V uplynulých zápasoch som mala krízu na podaní, za stavu 3:3 som si však podržala servis, čo bol jeden z kľúčových momentov zápasu. Nakoplo ma to, rozohrala som sa a začala som predvádzať tenis, s ktorým som bola spokojná. Na konci prvého setu a na začiatku druhého som zahrala niekoľko veľmi dobrých úderov. Na konci zápasu som znervóznela, začala som pociťovať tlak, no našťastie som to zvládla. S Arruabarrenovou som hrala už veľmi dávno. Pokúsim sa ju zdolať."