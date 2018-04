TASR

Dnes o 09:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Boston vedie nad Torontom, Pastrňák exceloval

Bruins rozhodli o svojom víťazstve už v úvodnej tretine, ktorú vyhrali 4:0 a brankára hostí Andersena vyhnali z bránky už po 13. minútach.

Na snímke hráč Toronta Maple Leafs 'Connor Brown (28) a hráč z tímu Boston Bruins' Charlie McAvoy sledujú puk. — Foto: TASR/AP

New York 15. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom zvíťazili v noci na nedeľu v druhom zápase 1. kola play off NHL nad Torontom Maple Leafs 7:3 a v sérii vedú 2:0. Rovnaký stav je aj v druhej sérii štvrťfinále Východnej konferencie medzi Tampou Bay a New Jersey v prospech "bleskov".

Bruins rozhodli o svojom víťazstve už v úvodnej tretine, ktorú vyhrali 4:0 a brankára hostí Andersena vyhnali z bránky už po 13. minútach. "Medveďov" potiahla za presvedčivým víťazstvom najmä prvá formácia. Brad Marchand a Patrice Bergeron získali zhodne po štyri body za asistencie, no hlavnou hviezdou večera bol český útočník David Pastrňák. S bilanciou tri góly a tri asistencie v jednom zápase si vytvoril osobné maximum v play off i v NHL celkovo. S deviatimi bodmi (4+5) je po dvoch zápasoch lídrom produktivity play off pred klubovým spoluhráčom Torey Krugom (1+5). Slovenský obranca Zdeno Chára získal dva plusové body a na ľade strávil 22:25 min., čo bol druhý najvyšší čas spomedzi všetkých hráčov. Hráčom Toronta veľmi nepomohol ani lepší pomer striel 33:28 a v dvoch nasledujúcich zápasoch na domácom ľade budú bojovať o udržanie sa v sérii.

Výborné individuálne výkony diváci videli aj v zápase Tampy Bay proti New Jersey, v ktorom domáci zvíťazili 5:3. Rus Nikita Kučerov pomohol "bleskom" k druhému víťazstvu v sérii jedným gólom a dvomi asistenciami, útočník Alex Killorn zaznamenal dva góly, rovnako dvojbodový bol aj ich spoluhráč Brayden Point (1+1). Hráčom New Jersey veľmi nepomohol ani výrazne lepší pomer striel 44:26 a v sérii prehrávajú už 0:2 na zápasy.

Aj vlaňajší finalista Nashville Predators opäť zužitkoval domáce prostredie a proti Coloradu vedie takisto 2:0 v sérii. Avalanche síce po 1. tretine viedli 1:0, no "predátori" v druhej časti otočili skóre a v zápase bohatom na góly vyhrali 5:4. Ako víťazný gól sa napokon ukázal zásah Ryana Hartmana v 59. minúte, keďže útočník Avalanche Alex Kerfoot ešte v 60. minúte znížil na konečných 5:4.

Anaheim išiel proti San Jose do vedenia už v 1. minúte, ale Sharks sa na začiatku 2. tretiny ujali vedenia 3:1 a hoci domáci Lindholm znížil na 2:3, "káčeri" už vyrovnať nedokázali. San Jose však v kalifornskej derby sérii vedú už 2:0.