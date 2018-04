TASR

O brankárskej jednotke Slovenska na MS18 rozhodnú na poslednú chvíľu

V záverečnej nominácii na MS figuruje 23 mien, teda maximálny počet, ktorý môže slovenská výprava zapísať na turnajovú súpisku.

Na archívnej snímke tréner SR Viliam Čacho. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov nabrali v piatok smer Čeľabinsk, kde ich 19. apríla čaká úvodné vystúpenie na majstrovstvá svetach tejto vekovej kategórie proti Fínsku. Tréner Viliam Čacho ešte stále nerozhodol o brankárskej jednotke, dôležitý bude v tomto smere aj záverečný prípravný zápas, ktorý v nedeľu odohrá slovenská "osemnástka" proti Kanade.

SR "18" po troch prípravných stretnutiach s Rakúskom a dvakrát s Maďarskom uzavrela nomináciu na MS. "Tvorila sa naozaj ťažko. Finále juniorskej extraligy sa skončilo len v nedeľu, takže hráčov sme mali pohromade až v pondelok ráno, pričom s väčšinou hráčov, ktorí hrali finále, sme nepočítali v posledných dvoch prípravných zápasoch," ozrejmil tréner Čacho náročnosť tvorby nominácie.

Kostra tímu sa formovala počas celej sezóny, našli sa však aj hráči, u ktorých výkonnosť akcelerovala až k sklonku súťažného ročníka a miestenku na svetový šampionát si vybojovali práve výbornými výkonmi v záverečnej príprave. "Hráčov, okrem Daniela Tkáča, ktorý pôsobí v zámorí, sme videli počas celej sezóny. Niektorí dostali príležitostí viac, niektorí menej. Jediní dvaja, ktorí boli na výcvikových táboroch pomenej, boli brankár Vyletelka a útočník Zubek. U Vyletelku to bolo spôsobené tým, že pôsobí v Amerike a Damiánovi Zubekovi naozaj vyšla trojtýždňová séria tréningov a prípravných zápasov," prezradil 40-ročný Čacho, pre ktorého to bude prvá účasť na svetovom šampionáte v pozícii trénera.

V záverečnej nominácii na MS figuruje 23 mien, teda maximálny počet, ktorý môže slovenská výprava zapísať na turnajovú súpisku. Je však možné, že hneď všetkých hráčov na súpisku Slováci nezapíšu a budú čakať na vývoj play off v kanadskej juniorskej Western Hockey Leagu. V nej pôsobí aj Martin Faško-Rudáš, kapitán "osemnástky" na augustovom Memoriáli Ivana Hlinku. "Túto možnosť budeme riešiť až na mieste. Dvadsaťštyri hodín pred začiatkom šampionátu musíme na direktoriáte zapísať hráčov do zostavy, pričom určite budeme sledovať aj vývoj sérií vo WHL," vysvetlil Čacho. Klub Faška-Rudáša Everett Silvertips však postúpil v play off do ďalších bojov, keď v 2. kole vyradil Portland Winterhawks 4:1 na zápasy.

Pravdepodobná absencia jedného z možných lídrov slovenskej "osemnástky" tak síce neteší, na druhej strane je to iba ojedinelá strata. Čacha môže tešiť, že hráči sú po klubových sezónach na tom zdravotne relatívne dobre, čo sa odzrkadlilo aj na skutočnosti, že zdravotné komplikácie hráčov priveľmi nezasiahli do plánov realizačného tímu. "Zo širšieho zoznamu hráčov, z ktorého sme chceli vyberať záverečnú nomináciu na majstrovstvá sveta, nám vypadli iba dvaja hráči. Jakub Martiška si vo finále extraligy dorastu poranil koleno. Andrej Golian si zas zranil zápästie."

Jednou z kľúčových pozícií pre Slovákov môže byť post brankára. Do Ruska odcestovala s tímom trojica Samuel Hlavaj – Michal Vojvoda – Samuel Vyletelka, pričom v tejto chvíli ešte stanovená brankárska jednotka nie je. Čo-to napovie aj ešte posledný prípravný zápas, ktorý 15. apríla v Čeľabinsku odohrá SR "18" proti Kanade. "S trénerom brankárov Markom Milým sme sa na túto tému bavili, aj už sme si načrtli svoje predstavy, ale nerád by som o tom už hovoril. Čaká nás ešte jeden prípravný zápas a po ňom by sme aj túto otázku uzavreli," dodal Čacho pre hockeyslovakia.sk.

Mladí Slováci sa v základnej B-skupine MS stretnú v Ľadovej aréne Traktor v Čeľabinsku postupne s rovesníkmi z Fínska, Česka, Francúzska a domáceho Ruska.