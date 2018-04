TASR

Finančná gramotnosť pomôže školákom predísť problémom v dospelosti

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 14. apríla (TASR) – Finančnú gramotnosť by sa mali učiť už deti na prvom stupni základných škôl, pretože toto vzdelanie im môže pomôcť vyhnúť sa problémom v budúcnosti. Upozornil na to Peter Kalčevský, programový riaditeľ organizácie JA Slovensko, ktorá sa venuje vzdelávaniu mladých v oblasti financií, ekonomiky a podnikania.

Podľa Kalčevského je dôležité rozvíjať finančnú gramotnosť už od prvého stupňa základnej školy. "Dôležité to je práve z toho dôvodu, že Slovensko patrí medzi krajiny s jedným z najvyšších počtov exekúcií," zdôraznil.

Základy finančnej gramotnosti by sa mali implementovať do školských osnov aj podľa Andreja Huttu, člena prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. "V dobe informačnej spoločnosti, kedy sa všetko rýchlo mení a človek sa musí rýchlo rozhodovať na základe často minima informácií, to môže viesť k tomu, že jednotlivci spadnú do problémov v dôsledku dlhov. To je mnohokrát spôsobené ich chybnými rozhodnutiami, ktoré však nemohli kvalifikovane urobiť, nakoľko nemali k tomu potrebné vzdelanie," skonštatoval.

Ako dodal Kalčevský, stretáva sa s názorom, že malé deti tieto vedomosti ešte nemusia mať a riešiť by to mali až dospelí. "To je práve problém. Dospelí si so svojimi finančnými problémami nie vždy vedia poradiť," podotkol s tým, že cieľom vzdelávacích programov JA Slovensko nie je učiť najmenších žiakov o bankovom systéme či úrokových sadzbách. "Tí najmenší sa prostredníctvom našich vzdelávacích programov učia, že peniaze nerastú na stromoch a prečo bez práce nie sú koláče. Hravou formou a na praktických príkladoch, s ktorými sa reálne môžu stretnúť sa ich snažíme naučiť základy finančnej gramotnosti," priblížil.