TASR

Schmiedlová po postupe do semifinále v Bogote: Verila som si

Slovenská tenistka sa v semifinále stretne so siedmou nasadenou Rumunkou Anou Bogdanovou.

Anna Karolína Schmiedlová, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bogota 13. apríla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila na turnaji WTA v kolumbijskej Bogote už do semifinále dvojhry. Vo štvrťfinále viedla nad domácou tínedžerkou Emilianou Arangovou 6:1 a 1:0 v 2. sete, keď jej súperka zápas skrečovala pre zranenie stehenného svalu. Schmiedlová sa v semifinále stretne v sobotu o 17.30 SELČ so siedmou nasadenou Rumunkou Anou Bogdanovou, ktorá vyradila Danielu Seguelovú z Čile po výsledku 6:1, 6:1.

Dvadsaťtriročná Slovenka v prvom sete jasne dominovala, trikrát vzala súperke servis, kým sama stratila podanie iba raz. V druhom sete viedla 1:0, keď 17-ročná Arangová duel skrečovala pre zranenie. "Víťazstvo ma veľmi teší. Aj keď Arangová nebola schopná dokončiť zápas, myslím si, že hrala výborne. Ja som urobila len málo chýb, pár pri podaní, ale celkovo som odohrala skvelý set. Arangová je skutočne talentovaná hráčka a hrala vynikajúco, no ja som si dnes na kurte verila. Veľmi rada hrám na antuke, som zvyknutá hrať aj v tejto nadmorskej výške, takže si myslím, že som dnes bola lepšia," zhodnotila štvrťfinálový súboj Schmiedlová.

Tá v 1. kole v Bogote vyradila v troch setoch Irinu Falconiovú z USA, čím prerušila čiernu sériu a po poldruharočnej prestávke uspela v zápase hlavnej súťaže na turnaji WTA. V 2. kole si poradila s mexickou kvalifikantkou Renatou Zarazuaovou hladko 6:1, 6:4. Po triumfe nad Arangovou sa prebojovala do svojho prvého semifinále na hlavnom profesionálnom okruhu od roku 2015. "Som skutočne šťastná, že som postúpila do semifinále, pretože som dlhšie mala problém vôbec prejsť cez 1. kolo," povedala Schmiedlová pre oficiálnu webstránku WTA. Pre obe hráčky to bol už druhý duel v piatok, keďže v dôsledku nepriaznivého počasia museli organizátori posúvať stretnutia a nahustiť program. "Nie je jednoduché tu hrať, počasie tu všetko mení, ale nič s tým nemôžeme urobiť," dodala Schmiedlová.