TASR

Dnes o 16:57 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Modré džínsy slávia návrat na trh, ktorému vládli legíny

. V uplynulých rokoch džínsy zápasili o svoje miesto v šatníkoch s pohodlnejšími oblečením, ako sú legíny či široké jogové nohavice.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

New York 14. apríla (TASR) - Od Ralpha Laurena po Calvina Kleina, najväčšie americké módne značky vkladajú tento rok svoje nádeje do návratu modrých džínsov. Celý módny priemysel stavil tento rok všetky karty na oživenie popularity denimu, ktorý by mal byť hlavným motorom rastu predaja. Škála ich produktov z tohto materiálu je skutočne široká - od klasických džínsov až po džínsy so zníženým pásom.

"Džínsový" priemysel je rovnako "otrhaný" ako roztrhané denimové nohavice. V uplynulých rokoch džínsy zápasili o svoje miesto v šatníkoch s pohodlnejšími oblečením, ako sú legíny či široké jogové nohavice. Podľa amerických štatistík vlani dovoz elastických legín prekonal import džínsov do USA.

Situáciu ešte zhoršil fakt, že vzhľad džínsov v uplynulom desaťročí prevažne stagnoval, čo zákazníkov neinšpirovalo, aby si kúpili nové. Samozrejme objavili sa určité "mikro-trendy", ale už vyše 10 rokov trhu dominujú úzke "skinny" džínsy.

Legendárny výrobca denimových nohavíc Levi Strauss sa niekoľko rokov snažil vyhnúť tlaku úzkych elastických džínsov, a zdá sa, že sa objavili prvé náznaky blížiacej sa zmeny. Výrobcovia džínsov zaznamenali v roku 2017 nárast tržieb o 8 %, najsilnejší od roku 2011, a to vďaka výraznej "renovácii" dámskych džínsov.

A medzitým aj luxusné značky pridali pomocnú ruku pri návrate džínsov na módne výslnie. Značka Off White vzbudila veľký záujem prepracovaným strihom svojich bledých džínsov, rovnako ako tzv. patchwork štýl od Vetements. Výrobcovia džínsov sa snažia vyvinúť čoraz viac "technologický" denim, aby získali zákazníkov, ktorí požadujú väčšiu elasticitu a lepšie odvádzanie vlhkosti. Integrujú preto do látky vlákna, ako sú elastan a lyocel.

Spoločnosť PVH Corp, ktorá vlastní značky Tommy Hilfiger a Calvin Klein, zaznamenala "neuveriteľné zlepšenie" v odbyte džínsov na celom svete, uviedol generálny riaditeľ Emanuel Chirico. Pripísal to oživeniu popularity štýlu z 90. rokov minulého storočia a tiež marketingu, do ktorého PVH mohutne investovala. V januári spoločnosť nasadila "väčšinu kardashianovského klanu", konkrétne Kim, Khloe, Kourtney, Kendall a Kylie Kardashianové do celosvetovej reklamnej kampane na džínsy a spodnú bielizeň značky Calvin Klein.

"Je zrejmé, že limitované džínsové produkty, na ktoré sme sa sústredili, nám prinášajú zisky," povedal Chirico o predajoch džínsov Calvin Klein.

Aj značka Ralph Lauren, ktorá sa snaží získať späť predchádzajúcu prestíž, stavila na denim. Produkty z denimu sa podieľajú len 2 až 3 % na jej celkových tržbách, a chcela by tento podiel zvýšiť na 8 %.

Masovo vyrábané značky džínsov sa tiež vezú na novej vlne záujmu. Spoločnosť American Eagle Outfitters zaznamenala rekordný objem predaja na jeseň minulého roka. Láka mladých na ponuku širokej palety farieb a strihov, od spratých bledých farieb po tmavú indigovú a od úzkych, tzv. jegginsov, po široké a pohodlné džínsy "pre mamy".