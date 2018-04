TASR

Dnes o 16:57 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Seniorov v Žiline vzdelávajú vo finančnej gramotnosti od roku 2013

Prezidentka Asociácie UTV na Slovensku Lucia Hrebeňárová podotkla, že motivácia seniorov vzdelávať sa vo finančnej gramotnosti má dve roviny. Seniori sa často pýtajú, či im to ešte môže pomôcť.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Martin Baumann

Žilina 14. apríla (TASR) – Univerzita tretieho veku (UTV) pri Ústave celoživotného vzdelávania (ÚCV) Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline vzdeláva seniorov vo finančnej gramotnosti od roku 2013.

Podľa koordinátorky UTV Jany Sňahničanovej sa výučbe venujú etablovaní lektori. "Sú to odborníci a k seniorom pristupujú po odbornej aj ľudskej stránke tak, aby to povedali veľmi pochopiteľne. Nie je to vždy len prednáška, ale aj úlohy a zážitkové učenie. Ľudia sú často po absolvovaní jednoročného študijného programu smutní, že ho nepoznali skôr. Ale aspoň cítia, že to môžu posúvať v rodine deťom a vnúčatám," povedala Sňahničanová.

Doplnila, že v akademickom roku 2017/2018 výučbu finančnej gramotnosti v Žiline neotvorili pre nedostatok záujemcov. "Rozmýšľali sme, ako posunúť finančnú gramotnosť do iných študijných programov. 'Prekopali' sme tretí ročník študijného programu Právo - systém hodnôt, kde sme zaradili minimálne dve témy finančnej gramotnosti. A v pobočke v Čadci, kde je študijný program Životný štýl, je súčasťou výučby aj finančná gramotnosť," uviedla koordinátorka UTV.

Riaditeľka ÚCV ŽU v Žiline a zároveň prezidentka Asociácie UTV na Slovensku Lucia Hrebeňárová podotkla, že motivácia seniorov vzdelávať sa vo finančnej gramotnosti má dve roviny. "Seniori sa pýtajú, či im to ešte môže pomôcť a do toho vstupuje aj to, ako program nastaviť, aby bol pre nich využiteľný. Druhá rovina je, že ak nemajú problém, necítia potrebu sa v tomto vzdelávať. Tí, ktorí možno majú nejaký problém, prekonajú strach. Prídu a počúvajú, ale týchto ľudí nie je až tak veľa," vysvetlila Hrebeňárová.

Od roku 2013 sa podľa nej menia aj seniori, ktorí sa chcú vzdelávať vo finančnej gramotnosti. "V úvode sme s nimi veľmi intenzívne robili internet banking, to boli pre nich absolútne neznáme veci. V dnešnej dobe sa to skôr pretavuje do sledovania toku rodinných financií. Čo kedysi bolo štandardom, dnes je alfou a omegou toho programu. Ako si nastaviť rodinné financie, aby som dokázal korektne a v pohode existovať. Aby som si mohol dovoliť aj nejaké pôžitky. Ak si potrebujem pomôcť, tak ako. Ale aby som to dokázal zvládnuť," doplnila Hrebeňárová.

O ochrane seniorov, podpore finančnej gramotnosti a prevencii hovorí aj v národnom programe aktívneho starnutia. "Bolo skvelé, že aj vďaka odboru pre celoživotné vzdelávanie na ministerstve školstva boli na Asociáciu UTV vyčlenené finančné prostriedky a boli vyslovene použité na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti. V akademickom roku 2017/2018 sa do vzdelávania zapojilo na 13 slovenských UTV viac ako 500 seniorov," uzavrela riaditeľka ÚCV ŽU v Žiline a zároveň prezidentka Asociácie UTV na Slovensku.