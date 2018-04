TASR

Dnes o 10:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní Neptúnova fontána v Prešove je už v prevádzke

Fontána Neptún je prvou z desiatich mestských fontán, ktoré spríjemňujú život návštevníkom Hlavnej ulice.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Prešov 13. apríla (TASR) - Najstaršia prešovská fontána Neptún je od piatka v prevádzke. Prešla pravidelnou údržbou a dotvára jarnú atmosféru centra mesta. Informoval o tom tlačový referent prešovskej radnice Milan Grejták.

Fontána Neptún je prvou z desiatich mestských fontán, ktoré spríjemňujú život návštevníkom Hlavnej ulice. V rámci pravidelnej jarnej údržby bolo v tomto roku špeciálnou hmotou utesnené jej dno, vyčistili sa aj všetky rozvody, ktorými voda koluje cez sochy do nádrže. Problémom sú hlavne kamienky, ktoré deti hádžu do fontány a tie sa potom dostanú do samotného systému.

Dominantou fontány je socha Neptúna, vládcu morí a oceánov, od košického kamenára a sochára Vincenta Staviarského. Na svojom mieste je od roku 1826. Okrem Neptúna sú pre túto fontánu typické aj vodné živočíchy – ryba, žaba, had, korytnačka a krokodíl.

Postavili ju na mieste pôvodnej vodnej nádrže – cisterny, ktorá dovtedy slúžila Prešovčanom ako rezervoár úžitkovej vody. V súčasnosti je to jediná zachovaná nádrž z pôvodne desiatich, ktoré v meste stáli pred zriadením vodovodu.

V Prešove je aktuálne desať funkčných fontán, ktoré stoja na Námestí mieru, Neptún na Hlavnej ulici, Pionierska fontána na Masarykovej ulici, ďalej na uliciach Švábska, Martina Benku, Sekčovská (Angelinum), Obrancov mieru, Československej armády, Šmeralova a na Námestí Kráľovnej pokoja.

V prevádzke sú od apríla až do konca októbra. Okrem estetickej funkcie majú aj praktický význam v podobe zvlhčovania a ionizovania ovzdušia. Ich čerpadlá ročne spotrebujú približne 75.000 kWh elektrickej energie a do kolobehu uvedú približne 2000 metrov kubických vody.