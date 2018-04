TASR

Vo Veľkých Trakanoch padol ABSOLÚTNY teplotný REKORD

Rekordy, viažuce sa k 12. aprílu, boli prekonané na viacerých miestach, pričom zaujímavá situácia bola v Červenom Kláštore na Zamagurí.

Foto: TASR/AP

Bratislava 13. apríla (TASR) - Teplotu takmer 28 stupňov namerali vo štvrtok (12.4.) vo Veľkých Trakanoch (okr. Trebišov), čo je absolútny teplotný rekord pre celé Slovensko viažuci sa k dátumu 12. apríl. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

V tento deň do našej oblasti vyvrcholil prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu od juhu medzi tlakovou výšou so stredom nad Fínskom a tlakovou nížou so stredom neďaleko Biskajského zálivu. Vďaka takejto synoptickej situácii bolo u nás mimoriadne teplo a medzi 15. a 16. hodinou namerali v spomínanej obci 27,6 stupňa.

Rekordy, viažuce sa k 12. aprílu, boli prekonané na viacerých miestach, pričom zaujímavá situácia bola v Červenom Kláštore na Zamagurí. Ráno tu bolo -0,5 stupňa a popoludní tu namerali až +24,4 stupňa. Denná amplitúda vzduchu na tejto stanici tak dosiahla takmer 25 stupňov. "Treba ešte dodať, že uvedené údaje majú operatívny charakter," dodal SHMÚ.