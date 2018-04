TASR

Futbalisti Trnavy proti Ružomberku bez potrestaného dua Godál - Egho

V rozhovore stopér Boris Godál priznal, že v zime mal ponuku na prestup do Slovana. Rozhodol sa však neprijať ju.

Boris Godál, archívna snímka. — Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 13. apríla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava nastúpia v nedeľňajšom zápase 5. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/2018 v skupine o titul proti MFK Ružomberok bez dvojice opôr. Pre päť žltých kariet budú lídrovi súťaže chýbať stopér Boris Godál a útočník Marvin Egho.

"Hovorili sme, že derby so Slovanom bude najťažší zápas sezóny, ale povedal by som, že najťažší krok nás čaká práve v dvojzápase s Ružomberkom. Najbližší zápas býva najhorší, hlavne čo sa týka mentálneho nastavenia. Ťažký krok sme spravili a ešte nás ťažké čakajú. Myslím si ale, že toto mužstvo celý rok ukazuje silu, dokáže preskakovať prekážky a týždeň čo týždeň presviedčame futbalovú verejnosť, že sme na prvom mieste zaslúžene," uviedol Godál pre portál trnavskyhlas.sk.

V rozhovore ďalej priznal, že v zime mal ponuku na prestup práve do Slovana. Rozhodol sa však neprijať ju. "Táto partia, čo je teraz v Spartaku, hrá so srdcom a s cieľom získať titul pre Trnavu. Už nám veľa nechýba. Viem, že som spravil dobre, že som tu zostal, už to treba len doklepnúť a zapísať sa do histórie," poznamenal Godál, ktorý pred príchodom do Trnavy hrával za Trenčín a Zaglebie Lubin.

Zápas Trnavy s Ružomberkom má na Štadióne Antona Malatinského úvodný výkop v nedeľu o 14.45 h.