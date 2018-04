TASR

Dnes o 17:02 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hokej-MS18:Slováci cez víkend proti strieborným olympionikom z Nemecka

Tréner Ramsay so svojím realizačným tímom nominoval na dvojzápas so striebornými olympionikmi z Pjongčangu z Nemecka dokopy 25 hráčov, ktorí si chcú vylepšiť renomé po nevydarenom úvode vo Švédsku.

Na archívnej snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas tréningu pred zápasmi Euro Hockey Challenge s Nemeckom v Piešťanoch 10. apríla 2018. — Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenských hokejových reprezentantov čaká cez víkend druhá previerka v rámci Euro Hockey Challenge v záverečnej príprave na majstrovstvá sveta. Tréner Craig Ramsay so svojím realizačným tímom nominoval na dvojzápas so striebornými olympionikmi z Pjongčangu z Nemecka dokopy 25 hráčov, ktorí si chcú vylepšiť renomé po nevydarenom úvode vo Švédsku.

Slováci prehrali na severe Európy obe stretnutia, v prvom podľahli "tre kronor" 3:6 a v druhom utrpeli debakel 1:7. Ďalšie zápasy odohrajú s Nemeckom v sobotu a v nedeľu 14. a 15. apríla o 17.45, respektíve 17.00 h v mestách Weisswasser a Drážďany.

V nominácii prišlo oproti prvému týždňu záverečnej prípravy k niekoľkým zmenám. Pribudlo trio útočníkov z Nitry Michal Krištof, Matej Paulovič a Tomáš Mikúš, obranca Rouenu Richard Stehlík a dvojica z Hradca Králové Patrik Rybár a Lukáš Cingel, ktorá sa pripojila k tímu až v piatok. V bránke okrem Rybára dostane priestor rovnaké duo ako v zápasoch vo Švédsku - Denis Godla a Dávid Hrenák. V príprave na víkendové zápasy bol aj brankár z "dvadsiatky" Jakub Kostelný, ten však do Nemecka necestoval.

"Teším sa, že tu môžem byť. Nestáva sa často, že je v reprezentácii celý útok, ktorý pôsobil aj v klube, takže mám o to väčšiu radosť. Teším sa aj na zápasy s Nemeckom, keďže sú to finalisti zo zimnej olympiády v Pjongčangu," povedal Mikúš, ktorý si v A-tíme Slovenska pripíše prvé reprezentačné štarty.

Po štyroch rokoch si dres národného tímu oblečie obranca Richard Stehlík, ktorý získal titul vo francúzskej lige s klubom Rouen Dragons. Jeho tím vo finále triumfoval nad víťazom základnej časti Grenoblom hladko 4:0 na zápasy. "Nominácia ma prekvapila, ale veľmi sa teším. Mal som dobrú sezónu, takže som rád, že si ju ešte predĺžim. Neviem na ako dlho, ale už keď som dostal pozvánku do reprezentácie, tak budem bojovať a uvidíme," uviedol Stehlík.

"Hrajú taký silový hokej, aj na olympiáde sa tým presadili, všetko to boli výsledky o jeden gól. My musíme hrať najmä dobre zozadu, ak nedostaneme góly, tak určite môžeme vyhrať," povedal k najbližšiemu súperovi Krištof.

Slováci sa naposledy stretli s Nemcami vlani na Nemeckom pohári, kde ich zdolali jasne 3:0, pred rokom na majstrovstvách sveta v Kolíne nad Rýnom s nimi prehrali tesne 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Celkovo majú so svojím najbližším súperom mierne pozitívnu bilanciu, keď z 54 duelov vyhrali 29, jeden remizovali a 24 prehrali so skóre 137:126. "Je čo zlepšovať. Nebude to ľahké, videli ste sami, ako hrali Nemci na olympiáde. Tento súper nás preverí, mužstvo sme obmenili, je tam zhruba 5-6 nových hráčov. V týchto prvých dvoch týždňoch na výsledkoch až tak nebazírujeme, skôr ide o to, aby viacerí hráči dostali šancu a presvedčili trénera o svojich kvalitách," povedal Šatan.