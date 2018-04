Dobré noviny

Dnes o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní ZDRAVOTNÁ SESTRA: Predčasniatko je ako dar, ktorý dostanete skôr

Vníma dieťatko v inkubátore lásku svojej mamy a má šancu dobehnúť svojich rovesníkov? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky nám prezradila odpovede odborníčka, ktorá sa o ne už roky s láskou stará.

Ilustračné foto - Predčasne narodené bábätko s úsmevom na tvári sa už pár dní po narodení stalo hviezdou internetu. Foto: LaurenVinje/facebook/lovewhatmatter

BRATISLAVA 13. apríla - Budúce mamičky sa často stretávajú s tým, že sa ich dieťatko vypýta na svet o niečo skôr, než bolo naplánované. A hoci je to pre tohto malého človiečika aj pre jeho rodičov často veľká životná skúška, po nejakom čase, netreba sa nechať zastrašiť mýtmi, ktorými je toto obdobie vývoja detí opradené.

Keď sa vám narodí predčasniatko

Porozprávali sme sa s pani Ľubou Kaiserovou z OZ Malíček, ktorá svoj život zasvätila starostlivosti o predčasne narodené deti. S láskou sa im venuje už tri desaťročia, a preto sme sa obrátili práve na ňu. Prezradila nám viac o tom, čo to pre rodičov znamená, keď sa im dieťatko narodí predčasne a prvé chvíle svojho života musí stráviť v inkubátore, ale aj krásnu príhodu, ktorú počas svojej praxe zažila. Čo by podľa nej mamičky mali vedieť?

Aké dieťa sa považuje za predčasne narodené?

Za predčasne narodené sa považuje každé dieťa, ktoré príde na svet pred 37. týždňom tehotenstva. To trvá za normálnych okolností 40 týždňov. Momentálne je vo väčšine európskych štátov za životaschopné považované dieťa narodené po ukončenom 24. gestačnom týždni a s hmotnosťou nad päťsto gramov. Tieto deti sú však extrémne nezrelé, ich orgány fungujú nedostatočne, preto majú nielen vysoké riziko úmrtia, ale ak prežijú, aj dlhodobé následky. Medzi najčastejšie patria neurologické komplikácie, neprospievanie, poruchy zraku, sluchu či chronické pľúcne ochorenie. Vo vyššom veku sa môžu dostaviť poruchy učenia, pozornosti alebo správania. Čím lepšia zdravotná starostlivosť sa im poskytne už od narodenia, tým je to pre ne lepšie.

Keď sa dieťatko vypýta na svet pred 37. týždňom, hovoríme o predčasne narodenom dieťati. Foto: Pexels

Čo všetko takéto dieťatko po narodení potrebuje?

Nezrelým bábätkám nahrádzajú maternicu „ostrovy života“ – inkubátory či termolôžka, ktoré zabezpečujú stabilnú telesnú teplotu a sú vybavené aj prístrojmi umožňujúcimi rôzne formy podpory dýchania. Ďalšou súčasťou takýchto lôžok sú monitory životných funkcií, ktoré snímajú počet pulzov, dychovú frekvenciu a okysličenie krvi a poskytujú informácie aj o krvnom obehu malých pacientov. Podávanie liekov a infúznych roztokov musí byť veľmi presné, preto pri lôžkach musia byť k dispozícii dávkovače infúznych roztokov – infúzne pumpy. Súčasťou týchto pracovísk sú aj ďalšie prístroje ako je ultrazvuk, pojazdný röntgen, prístroj na pozorovanie elektrickej aktivity mozgu, prístroj na chladenie a podobne.

Mnohé ženy sa boja, že keď ich dieťa bude od narodenia v inkubátore, prídu o puto, ktoré by si od začiatku mali budovať prostredníctvom dotyku a dojčenia. Dá sa s tým niečo robiť?

Je prirodzené, že má žena obrovský strach o život dieťaťa, ktorého zdravotný stav je v prvých dňoch či týždňoch ako na hojdačke. Jediné, čo môže v kritickom stave pre spoločné zblíženie urobiť, je venovať mu svoju lásku, dotyky a starostlivosť. Je veľmi dôležité, aby pre duševné zdravie prežívalo dieťa vrúcny intímny vzťah, v ktorom nachádzajú obaja radosť a uspokojenie v náručí matky ihneď, ako to zdravotný stav dovolí. V porovnaní s narodením zdravého dieťaťa je pôrod nezrelého, či chorého novorodenca len ďalšou veľkou skúškou. Bábätko veľmi potrebuje svoju mamu, aby mohlo bojovať o svoj život. Akonáhle sa mamička zbaví strachu z dotykov, nastáva najvhodnejší čas na pestovanie – klokankovanie bábätka. Ideálne je, ak tam môže byť aj otecko. Sú to pre oboch nezabudnuteľné okamihy.

Dieťatko v inkubátore vníma mamin hlas a jej prítomnosť. Foto: Koláž DN/Pexels/Pixabay

Vníma dieťa, kým je v inkubátore, prítomnosť matky, jej lásku a to, že naň hovorí?

Aj cez stenu inkubátora dieťatko vníma hlas mamy, preto sme radi, keď pokojným tlmeným hlasom čítajú pri inkubátore rozprávky, či spievajú.

Prečítajte si tiež: Dojímavé „predtým a potom“ fotografie predčasne narodených detí

Majú predčasne narodené deti šancu dobehnúť svojich rovesníkov? Ako dlho to trvá a čo pre to treba urobiť?

Ako sa bude nezrelé dieťatko vyvíjať, záleží od mnohých faktorov. Každé dieťa je trocha iné. Ak dieťa do určitého veku niektoré vývojové etapy nezvláda, je možné, že sa oneskoruje vo svojom vývine a je mu treba venovať viac starostlivosti a spolu s lekármi hľadať príčinu. Netreba však porovnávať vývoj svojho dieťaťa s ostatnými ani počúvať poznámky babičiek a priateliek o tom, že ten alebo onen to už dávno vie. Naopak, je treba si uvedomiť, že sa narodilo predčasne, čiže treba počítať s jeho korigovaným vekom – kedy sa malo narodiť. Poruchy psychmotorického vývinu, ktorý trvalo ovplyvní kvalitu života dieťaťa sa väčšinou prejaví do dvoch rokov.

Každé dieťa je trochu iné, preto to svoje neporovnávajte s ostatnými. Foto: Pixabay

Koľko rokov sa venujete starostlivosti o predčasne narodené deti a čo v rámci toho robíte?

Starostlivosti o predčasniatka sa venujem celú moju profesijnú kariéru – teda už viac ako 30 rokov. Po predčasnom narodení môjho druhorodeného dieťaťa, som sa stala človekom, ktorý denne “pracuje” práve s predčasne narodenými deťmi, vďaka čomu som sa dostala na druhý breh. A tak sa z profesionálnej sestry stala profesionálna matka veľmi nezrelého človiečika. Vlastných skúseností, čo prináša nezrelosť nielen dieťaťu, ale celej rodine, bolo neúrekom. Deliť sa s nimi, poradiť, navigovať bolo už pre mňa prirodzené v každodennom kontakte s rodičmi počas pobytu v nemocnici a na rizikovej ambulancii. Už viac ako 20 rokov podporujem rodičov rizikových detí, ktorí potrebujú podporu a pomoc v kritických chvíľach v nemocnici, či veľakrát aj roky po prepustení z nemocnice. “Naša” komunita rodičov sa rozširovala, rodili sa priateľstvá, plány.

Vznik združenia, ktoré by malo celoslovenskú pôsobnosť a pomáhalo rodičom predčasne narodených detí, dozrieval niekoľko rokov. Som zakladajúcou členkou a predsedníčkou Malíčka, a tak od roku 2011 naše aktivity mali oficiálny status občianskeho združenia. Vďaka ďalším aktívnym členkám výkonného tímu a dobrovoľníkom sme sa za päť rokov etablovali na známu a rešpektovanú rodičovskú organizáciu, ktorá pomáha tam, kde je to naozaj potrebné. Podarilo sa nám zvýšiť povedomie o tejto skupine detí a rodín na verejnosti a Svetový deň predčasne narodených detí je sviatkom, ktorý už poznajú na novorodeneckých pracoviskách.

Každá mama si želá, aby bolo jej dieťa šťastné. Foto: Pixabay

Čo najkrajšie ste pri starostlivosti o tieto bábätká počas svojej praxe zažili?

Najkrajšie okamihy zažívam, keď sa stretnem s rodinou, ktorá ma s úsmevom osloví a predstaví ich veľkému dieťaťu so slovami: “Tak toto je tá teta, čo sa o teba starala, keď si bol v inkubátore!“

Čo ešte by podľa vás mali mamičky vedieť?

K pocitu šťastia každá žena – mama potrebuje štyri základné podmienky - šťastné dieťa, milujúceho manžela, spokojnú rodinu a čas. Každá mama si želá šťastné dieťa. Šťastie má v podobe vášho dieťaťa mnoho tvárí. Dokáže odplašiť strach, bolesť, utešiť i dať zabudnutie. Často sa hovorí, že hodnotu skutočného šťastia nedokážeme v tom okamihu prežiť, že na šťastie skôr spomíname. Radujte sa z každého dňa svojho dieťaťa.