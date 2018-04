Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Veterinárka radí: Ako ochránite vašich chlpáčov pred nebezpečnými kliešťami + spôsob, ako ich správne vytiahnuť

Dočkali sme sa jari a prebúdzania prírody. S krásami však prichádzajú aj neželaný návštevníci. Nezabudnite ochrániť svojich domácich miláčikov pred nebezpečnými kliešťami.

MVDr. Lucia Kováčová — Foto: Adn

BRATISLAVA 13. apríla - Príroda predstavuje pre mnohých z nás oázu pokoja a protipól mestského života. Stúpajúce stupne na teplomere začínajú vyťahovať do parkov čoraz viac ľudí, no začína sa prebúdzať aj príroda. Po návrate domov si na tele my alebo náš domáci miláčik môžeme nájsť neželaného návštevníka, ktorý je síce malý, no o to nebezpečnejší. Aké riziká kliešte prinášajú a čo máme robiť, ak si ho nájdeme na tele? Otázky, ktoré sa mnohí pýtajú, odpovedala MVDr. Lucia Kováčová z kliniky Tvoja veterina.

Blchy verzus kliešte

Dospelé blchy sa na zvieratách kŕmia a kladú denne desiatky až stovky vajíčok, ktoré opadávajú do prostredia a predstavujú zdroj nákazy. Skrátka, môžu byť všade. Z toho dôvodu sa im nedá úplne vyhnúť ani pokiaľ vlastníte striktne vnútornú mačku. Stačí, že sa na noc uhniezdil na rohožke vášho domu zablšený túlavý kocúr alebo ježko a nevítaných hostí máte v domácnosti. Obľubujú najmä pelechy, koberce a rôzne škáry v podlahe alebo stenách.

Blchy na rozdiel od kliešťov nevykazujú sezónnosť a darí sa im rovnako dobre aj v zime. „Kliešte trpezlivo čakajú na svojich hostiteľov v prízemnej vrstve rastlinného porastu maximálne do výšky jedného metra. Tráva, nízke kríky, ale aj opadané lístie predstavujú ideálne podmienky pre ich výskyt,“ vysvetlila veterinárna lekárka Lucia Kováčová.

Obľúbené miesta pre kliešte

Kliešte majú v obľube na našom tele dobre prekrvené miesta s tenkou kožou. Oblasť podpazušia, predkolenná jamka, oblasť slabín, brucha, zápästia – to všetko patrí k ich obľúbeným miestam obživy. Kliešte majú výborné horolezecké schopnosti a tak niet divu, že sa vám dokážu po tele vyšplhať na krk, medzi vlasy alebo za uši. Po každom návrate z prírody si preto detailne prezrite celé telo.

Nezanedbajte prevenciu

Základom prevencie je očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Ak sa chystáte do prírody alebo na miesto, kde by sa mohol kliešť vyskytovať, myslite na vhodné oblečenie - dlhé rukávy, nohavice a vysoké topánky ideálne svetlej farby. Používajte repelenty, vyhýbajte sa pobytu vo vysokej tráve a po návrate domov sa poriadne prezrite.

Foto: Adn

Čo môže kliešť spôsobiť?

Kliešte nás ohrozujú nejedným závažným ochorením, ktoré pri ignorovaní príznakov môžu mať fatálne následky a veľmi zlý dopad na naše zdravie. Najčastejšími sú lymská borelióza a kliešťová encefalitída (infekčný zápal mozgu). Kým kliešťovej encefalitíde sa dá úspešne predchádzať očkovaním, ktoré však mnoho ľudí podceňuje, proti borelióze zatiaľ podobná ochrana chýba. Očkovanie sa odporúča najmä turistom, starším ľuďom na dedinách a deťom.

Ako sa zbaviť neželaného návštevníka?

Na prisatého kliešťa určite nenanášajte olej ani krém, ako sa v minulosti zvyklo odporúčať. Pri „dusení“ kliešťa totiž dochádza k vyvrhnutiu slín, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť nakazenia zvieraťa patogénmi prítomnými v tráviacich šťavách kliešťa. „Pri jeho odstraňovaní odporúčam použiť pinzetu alebo rôzne typy háčikov, slučiek a podberákov vyrobených pre tento účel. Dôležité je kliešťa uchytiť čo najbližšie pri koži zvieraťa, za tvrdú základňu hlavičky. Následne za súbežného jemného ťahu vykonávame kývavý rotačný pohyb pinzetou zo strany na stranu, akoby sme kružidlom chceli nakresliť polkruh. Po vybratí kliešťa ranku dezinfikujeme, ideálne jódovým preparátom,“ vysvetľuje veterinárka Kováčová.

Foto: Adn

Nezabudnite na svojho domáceho miláčika

Ochráňte aj svojho štvornohého kamaráta, a to účinným antiparazitárnym spot-on prípravkom. Počas jarného obdobia číhajú na psíkov krvilačné parazity, ako napríklad kliešte a blchy, proti ktorým treba preventívne zakročiť čo najskôr. Najlepším spôsobom, ako si vybrať správny prípravok, ktorý vášho psíka ochráni, je poradiť sa so svojim veterinárnym lekárom. Práve on dokáže určiť najvhodnejšiu formu potrebného prípravku.

Môžu to byť napríklad antiparazitárne obojky, obľúbená žuvacia tableta alebo unikátna novinka s dlhodobým účinkom vo forme spot-on aplikácie, ktorý obsahuje rovnaké účinné látky. S účinkom viac ako mesiaca s jednoduchým podaním sa stane spot-on prípravok verným spoločníkom vášho chlpáča. Medzi výhody patrí najmä jeho vodeodolnosť a tiež, že na rozdiel od bežných spot-on prípravkov nezostáva na povrchu, ale preniká priamo do kože. Vďaka tomu neohrozuje iné zvieratá alebo malé deti, žijúce v spoločnej domácnosti.