TASR

Dnes o 14:14 Novým šéfom londýnskej burzy LSE bude D. Schwimmer z Goldman Sachs

Od 1. augusta nahradí vo funkcii Xaviera Roleta, ktorý z tohto postu odstúpil koncom minulého roka po sporoch v predstavenstve.

Londýnska burza. Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Londýn 13. apríla (TASR) - Novým šéfom Londýnskej akciovej burzy (LSE) bude David Schwimmer. Od 1. augusta nahradí vo funkcii Xaviera Roleta, ktorý z tohto postu odstúpil koncom minulého roka po sporoch v predstavenstve. Dočasne riadil burzu David Warren, finančný riaditeľ spoločnosti.

Rolet tak funkciu zložil zhruba o rok skôr, než sa očakávalo. Ako šéf LSE pôsobil od roku 2009 a za ten čas sa mu podarilo výrazne zvýšiť hodnotu burzy. Za jeho pôsobenia sa hodnota LSE zvýšila zo zhruba 800 miliónov na takmer 14 miliárd libier (16,14 miliardy eur). Na druhej strane, podľa médií sa niektorí zamestnanci burzy sťažovali na jeho štýl vedenia.

Ten má Schwimmer (49), ktorý 20 rokov pôsobí v americkej investičnej banke Goldman Sachs, podľa zástupcov LSE omnoho prijateľnejší, takže vzťahy so zamestnancami by sa mali zlepšiť. Do funkcie však nastúpi len pár mesiacov pred odchodom Británie z Európskej únie, jeho prvou úlohou tak bude obhájiť pozíciu LSE ako finančného centra, keďže vzhľadom na brexit sa o túto pozíciu stále viac usiluje konkurencia, najmä Deutsche Börse.

(1 EUR = 0,86745 GBP)