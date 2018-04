TASR

Dnes o 14:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní LIGA MAJSTROV: Semifinálové dvojice sú známe. Kto na koho narazí?

Prvé zápasy semifinálovej fázy sa uskutočnia 24. a 25. apríla, odvety sú na programe 1. a 2. mája.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Nyon 13. apríla (TASR) - Bayern Mníchov nastúpi v semifinále futbalovej Ligy majstrov 2017/18 proti dvojnásobnému obhajcovi trofeje Realu Madrid. Druhú dvojicu tvoria FC Liverpool a AS Rím. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nyone v podaní riaditeľa súťaží UEFA Giorgia Marchettiho a ambasádora finále Ukrajinca Andrija Ševčenka.

Žreb bol rovnako ako vo štvrťfinále otvorený, nik nebol nasadený. Prvé zápasy semifinálovej fázy sa uskutočnia 24. a 25. apríla, odvety sú na programe 1. a 2. mája. Finále LM sa bude konať v sobotu 26. mája na Olympijskom štadióne v Kyjeve. V ňom bude ako domáci tím úspešnejší z dvojice Bayern - Real.

Hráči Bayernu sa budú usilovať odplatiť Realu minuloročné štvrťfinálové vyradenie. Po prehre 1:2 v Allianz aréne síce Bavori v odvete viedli 2:1 a vynútili si predĺženie. V ňom však dominoval Real, ktorý napokon triumfoval 4:2. "Biely balet" prešiel v tohtosezónnom štvrťfinále cez Juventus Turín. Po víťazstve 3:0 na talianskej pôde prehrával doma 0:3, no vďaka gólu Cristiana Ronalda z pokutového kopu v nadstavenom čase si napokon zabezpečil postup medzi elitné kvarteto. Liverpool sa predstaví v semifinále LM po desaťročnej prestávke. Jeho súper AS Rím sa postaral o najväčšie štvrťfinálové prekvapenie, keď vyradil Barcelonu po výsledkoch 1:4 a 3:0.

Hlasy po žrebe:

Jupp Heynckes, tréner Bayernu: "Bude to super dvojzápas. V semifinále sa stretnú dvaja európski futbaloví giganti."

Hasan Salihamidžič, športový riaditeľ Bayernu: "Real je najsilnejší možný súper, to je jasné. Vlani sme na ňom stroskotali vo štvrťfinále, teraz sa pokúsime o odplatu. Chceme ísť do finále. Som optimista. Máme pred súperom rešpekt, nie však strach. Urobíme všetko pre to, aby sme si zahrali v Kyjeve."

Emilio Butragueňo, riaditeľ Realu Madrid pre medzinárodné vzťahy: "Bayern Mníchov má skvelý tím, ktorý dokáže využiť každú príležitosť. Budeme to mať veľmi náročné. Základom úspechu bude uhrať dobrý výsledok v Mníchove."