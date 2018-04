TASR

Dnes o 14:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Strelcov SR čaká SP v Čangwone, Varga hlási návrat po zranení

Do Čangwonu cestuje aj Danka Barteková, ktorá obsadila na úvodnom podujatí Svetového pohára 2018 v športovej streľbe v mexickej Guadalajare štvrté miesto v skeete.

Na snímke slovenský reprezentant Erik Varga. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. apríla (TASR) - Výpravu slovenských športových strelcov čakajú od 20. do 30. apríla v kórejskom Čangwone preteky Svetového pohára. V septembri sa tam bude konať aj svetový šampionát, na ktorom si budú môcť vybojovať miestenky na olympijské hry do Tokia 2020.

Do Čangwonu cestuje aj Danka Barteková, ktorá obsadila na úvodnom podujatí Svetového pohára 2018 v športovej streľbe v mexickej Guadalajare štvrté miesto v skeete. "Veľmi sa teším, že to takto vyšlo, lebo som mala za sebou náročnú prípravu a mesiac som bola na ZOH v Pjončangu, čiže som takéto umiestnenie potrebovala najmä po psychickej stránke. Potrebovala som si dokázať, že sa športovej streľbe venujem stále viac, ako športovej diplomacii. Som spokojná, cítila som sa veľmi dobre. Dúfam, že som sa týmto vrátila opäť do svetovej špičky," povedala Barteková na utorňajšom brífingu.

Športová streľba prešla pred novou sezónou inováciou niektorých pravidiel, ženská súťaž bude dvojdňová a v kvalifikácii nastrieľajú pretekárky viac, ako doteraz. "Tým, že Medzinárodná strelecká federácia začala riešiť ženskú stránku nášho športu, teda rovnoprávnosť, tak sa nám pravidlá výrazne zmenili. Je to iné z hľadiska toho, že to podľa mňa zúži špičku. Predsa len sme mentálny šport a ak sa niekto dobre zobudí, tak jednodňové preteky mu môžu vyjsť nad očakávanie. Tým, že budú trvať dva dni, treba podať v oboch konsolidované výkony a to nie je také jednoduché," dodala Barteková.

V Čangwone sa budú v septembri konať aj MS, kde budú v hre aj štyri miestenky na OH do Tokia. "Tento rok je pre mňa kórejský. Ja som sa chcela ísť pozrieť z Pjongčangu na strelnicu, kde budú preteky SP aj MS, ale bolo to až 600 kilometrov ďaleko. Ale pamätám si, že keď sme tam boli pred desiatimi rokmi na SP, tak sme tam mali aj dvojtýždňové sústredenie. Ale strelnica prešla úplnou revitalizáciou, takže ideme vlastne do nového prostredia. Som rada, že si ju môžeme vyskúšať pred vrcholom sezóny. Miestenku na OH mali doteraz iba prvé tri ženy, teraz máme o jednu viac, takže je dobré, že aj tá, ktorá skončí na nepopulárnom 4. mieste, nemusí byť smutná."

Na rozdiel od Bartekovej, ktorá má už jedny preteky SP za sebou, Zuzana Rehák Štefečeková absolvuje v Kórei svoje prvé. "Pripravená som, mám za sebou dlhé objemové sústredenie v Taliansku, čo som veľmi rada. Podmienky síce neboli ideálne, lebo bývalo tam teplejšie, teraz sme mali od 6 do 10 stupňov a občas s dažďom. Ale ja z tohto sústredenia čerpám vždy celý rok, takže som rada, že to mám za sebou. Mala som už jedny preteky na Slovensku, s ktorými som bola spokojná. Takže uvidíme, čo prinesie Kórea," uviedla Rehák Štefečeková.

Návrat do streleckého kolotoča čaká aj Erika Vargu, ktorý mal v uplynulom období iné starosti. Absolvoval totiž ťažkú operáciu ramena. Na SP sa v tejto sezóny predstaví po prvý raz, ale jedny preteky už má za sebou. "Návrat je ťažký. Je za mnou kus roboty, nebolo to nič príjemné. Musím ešte klásť dôraz na regeneráciu ramena, ešte to nie je na sto percent. Vlani som v zime trénoval v Austrálii, kde mi rameno skrečovalo, ale mal som čas sa s tým pohrať. Sezónu som začal vynikajúcim výsledkom, v Katare som vyhral, keď som nastrieľal 123 zo 125 možných, čo je po takomto zranení naozaj excelentné. Potešilo ma, že ma ostatní strelci vítali, čo mi dodalo silu. Streľba mi veľmi chýbala," povedal Varga.