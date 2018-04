TASR

Rezort práce chce novelou bojovať proti nelegálnej práci ľudí

Celkovo uskutočnili v minulom roku kontrolné orgány spolu 20.945 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter počas tlačovej konferencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na tému: Kontroly v roku 2017 odhalili opäť viac nelegálne zamestnaných ľudí v Bratislave 13. apríla 2018. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 13. apríla (TASR) – Rezort práce pod vedením Jána Richtera (Smer-SD) chce v tomto roku pripraviť ďalšiu novelu zákona o nelegálnom zamestnávaní. Mala by sa zamerať predovšetkým na zamedzenie nelegálneho zamestnávania ľudí z tretích krajín. Richter to avizoval na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

"Budem mať záujem komunikovať hlavne so zamestnávateľmi, aby sme našli spôsob a formu, ako dať väčšiu zodpovednosť firmám, ktoré prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania privážajú na Slovensko pracovnú silu z takzvaných tretích krajín," opísal Richter.

Práve pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín sa podľa jeho slov ukazuje najväčší problém v rámci nelegálneho zamestnávania. Kontrolóri inšpektorátov práce a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny odhalili v minulom roku 3384 nelegálne zamestnaných ľudí. Bolo to o 460 viac ako v roku 2016.

"Je pre mňa veľmi nepríjemné konštatovanie, že zo všetkých zistení nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za minulý kalendárny rok je celá jedna tretina cudzincov," dodal Richter. Kontrolóri konkrétne zistili z celkového množstva nelegálne pracujúcich 1170 štátnych príslušníkov z tretích krajín. Z toho bolo 775 ľudí zo Srbska, 277 z Ukrajiny, 59 z Bosny a Hercegoviny a 43 ľudí z Macedónska. Preto je podľa šéfa rezortu práce potrebné pokračovať v opatreniach na zamedzenie nelegálneho zamestnávania, a teda aj v prijímaní ďalších legislatívnych opatrení.

Celkovo uskutočnili v minulom roku kontrolné orgány spolu 20.945 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Skontrolovali 18.411 zamestnávateľov a 49.093 ľudí. Najviac nelegálne zamestnaných ľudí odhalili u malých zamestnávateľov s počtom pracovníkov 1 až deväť, a to 1610. Ďalších 738 pracovalo u zamestnávateľov s počtom od 10 do 49 zamestnancov.

Z pohľadu odvetví bolo nájdených najviac nelegálne pracujúcich v stavebníctve, v administratívnych a podporných službách a v odvetví priemyselnej výroby. Pri krajoch dominuje Nitriansky kraj, v ktorom našli kontrolóri 810 ľudí pracujúcich načierno, nasleduje Bratislavský kraj s 525 nelegálne pracujúcimi a tretím je Trnavský kraj so 475 odhalenými nelegálne pracujúcimi.

Najviac porušení sa pritom týkalo neprihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP). To by však mohla podľa ministerstva práce v tomto roku čiastočne vyriešiť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá platí od januára tohto roka a zjemňuje tvrdosť zákona pri oneskorenom prihlásení zamestnanca do SP.