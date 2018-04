Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Neznámy muž zachránil dieťa z horiaceho pekla a zmizol. Ani netušil, že tým zachránil stovky ďalších životov

Odvážny muž zachránil z horiaceho pekla malého chlapčeka. Po rokoch sa neznámemu konečne poďakoval.

— Foto: Fresno Bee

FRESNO 13. apríla - Písal sa rok 1971, keď v dome, v ktorom žila matka so štyrmi deťmi, vypukol požiar. Dom v plameňoch stihla opustiť mamička s tromi dcérami, no jej synček zostal v horiacom pekle. Zúfalá žena kričala a prosila o pomoc. Neznámy okoloidúci nezaháľal a spoločne s políciou sa rozhodol chlapca zachrániť. Podarilo sa tak tesne pred tým, ako spadol strop v izbe, v ktorej sa chlapček nachádzal. Muž po záchrane opustil miesto bez slova.

Rodina meno muža nepoznala, a preto sa mu nevedela poďakovať. Jediné, čo poznali, bolo jeho priezvisko Freund. Dievčatko, ktoré žilo v tomto dome, veľmi túžilo spoznať záchrancu jej malého bračeka. Mladá slečna dokonca napísala o skutočnom príbehu prácu na vysokej škole.

Matka detí napísala krátko po incidente list do novín, ktorý podpísala menom svojho syna Bobbyho. Nepoznala hrdinovu adresu, avšak dúfala, že noviny uvidí. „Dostali ste ma do bezpečia a zmizli skôr, ako sa Vám moji rodičia stihli poďakovať. Ďakujem, že ste boli odvážny a zachránili môj život. Viem, že moja maminka a tatino budú robiť všetko pre to, aby ma vychovali správne a aby som bol odvážny ako vy. Videli ste, čo sa dá urobiť a spravili ste to. Nikdy na Vás nezabudnem. Bobby,“ napísala v mene svojho syna vďačná matka.

Prešlo 46 rokov a rodina sa rozhodla, že je na čase nájsť svojho hrdinu, aby sa mu konečne mohli poďakovať. Napísali do miestnych novín a požiadali ich, aby list zverejnili. Dúfali, že Freund stále žije v blízkosti, uvidí to a príde. Zamestnanci novín Fresno Bee spravili oveľa viac. Ricka Freunda vyhľadali a zabezpečili mu stretnutie s rodinou. Stretol sa so sestrami a neskôr s ich bratom, ktorého pred rokmi zachránil.

Foto: Fresno Bee

Zachránený chlapec Bobby sa vypracoval a dnes je spolumajiteľom firmy Pumpkin King Pumpkin Patch v meste Fresno. Pri stretnutí Rickovi povedal, že si jeho čin váži, a preto aj on celý život pracuje na tom, aby pomáhal iným ľuďom. Jeho firma preto sponzoruje darcovstvo krvi. „Dali sme do tejto práce veľa a preto verím, že to je to správne rozhodnutie. Som naozaj pyšný na to, že každý rok sa potrebná krv dostane k správnym ľuďom a zachraňujú sa tak nevinné životy,“ opísal zmysel svojej práce Bobby. Nič z tohto by nebolo ale možné, keby v roku 1971 nezasiahol odvážny Rick.

Muži zistili, že toho majú veľa spoločného. Okrem toho, že obaja zachraňujú nevinné životy, aj radi chodia na poľovačku. Už si aj jednu spoločnú naplánovali. Rick je naozaj veľmi rád, že dieťa, ktoré pred rokmi zachránil, žije život plný pomoci druhým.